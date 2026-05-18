النائب العام يستقبل نظيره الكيني لبحث تعزيز التعاون القضائي بين البلدين

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه، رينسون إمبونجا النائب العام لجمهورية كينيا، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين، وتأكيدًا لعمق الروابط التاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية بدول القارة الإفريقية.

وشهدت الزيارة جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين، تناولت سبل دعم التعاون المشترك في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات، فضلًا عن بحث آليات التنسيق القضائي بين النيابتين العامتين، بما يعزز جهود تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وألقى المستشار النائب العام كلمة رحب خلالها بضيف مصر الكريم، مؤكدًا اعتزاز النيابة العامة المصرية بعلاقاتها الممتدة مع المؤسسات القضائية الإفريقية، وحرصها الدائم على دعم أطر التعاون القاري، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التنمية والعدالة.

كما ألقى السيد النائب العام الكيني كلمة أعرب فيها عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في دعم العمل الإفريقي المشترك، وبما تشهده النيابة العامة المصرية من تطور مؤسسي وتقني، يعكس رؤية حديثة في إدارة منظومة العدالة.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، توثيقًا لعمق العلاقات الثنائية، وتأكيدًا على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين النيابتين العامتين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.