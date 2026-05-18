فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

انكسار الموجة الحارة
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء 19 مايو 2026 طقسًا مائلًا للحرارة في الصباح الباكر، ثم يصبح حارًا إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، في استمرار للأجواء الصيفية المبكرة التي تشهدها البلاد.

موعد انكسار الموجة الحارة

وتتراجع درجات الحرارة بنحو 6 درجات على القاهرة مقارنة بذروة المروجة الحارة يوم الأحد ، حيث تسجل غدا 36 مقارنة بـ41 درجة.

حالة الطقس غدًا

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية في الفترة من الساعة الرابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

قد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية، مما يستدعي توخي الحذر من قبل قائدي المركبات.

نشاط الرياح: تنشط الرياح بسرعات تتراوح من 30 إلى 40 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. 

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة.

فرص أمطار خفيفة ليلاً: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الليل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، غير متوقع أن تكون مؤثرة بشكل كبير.

الموجة الحارة

السحب المنخفضة والرذاذ: توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19 مايو 2026

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 35 درجة – الصغرى 20 درجة

الإسكندرية: العظمى 26 درجة – الصغرى 18 درجة

مطروح: العظمى 25 درجة – الصغرى 17 درجة

سوهاج: العظمى 44 درجة – الصغرى 27 درجة

قنا: العظمى 46 درجة – الصغرى 28 درجة

أسوان: العظمى 48 درجة – الصغرى 31 درجة

فارق شاسع في درجات الحرارة بين شمال وجنوب البلاد

يلاحظ من جدول درجات الحرارة وجود فارق كبير وشاسع بين درجات الحرارة على شمال البلاد (القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية) وجنوب البلاد (محافظات الصعيد). 

فبينما تسجل القاهرة 35 درجة مئوية، تصل الحرارة في أسوان إلى 48 درجة مئوية، بفارق يبلغ 13 درجة كاملة، مما يعكس تنوع المناخ بين المناطق الساحلية المعتدلة والمناطق الصحراوية الحارة.

نصائح للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءات التالية:

للسائقين: توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق التي تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر (خاصة الطرق المؤدية للسواحل الشمالية الغربية)، مع تخفيف السرعات وترك مسافات أمان كافية.

لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية: ارتداء الكمامات الطبية عند الخروج في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للرمال والأتربة (الصحراء الغربية والوادي الجديد).

لسكان جنوب الصعيد (سوهاج، قنا، أسوان): تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة (من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا) بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 48 درجة مئوية.

تحذير الموجة الحارة تهدد حياتك بهذه الأمراض

للمواطنين عامة: الإكثار من شرب المياه والسوائل طوال اليوم، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

