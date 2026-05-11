الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد : شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 39

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الغد الأربعاء طقسًا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية نهارًا، معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأن تنشط رياح على مناطق من القاهرى الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط غدا

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية

حالة البحر الأحمر غدا

كما توقع الخبراء أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 39 19

العاصمة الادارية 39 17

6 اكتوبر 40 17

بنها 38 18

دمنهور 35 17

وادى النطرون 39 17

كفر الشيخ 34 18

بلطيم 31 18

المنصورة 38 19

الزقازيق 40 19

شبين الكوم 38 18

طنطا 38 18

دمياط 33 19

بورسعيد 34 21

الاسماعيلية 40 17

السويس 39 18

العريش 38 17

رفح 37 16

رأس سدر 38 18

نخل 38 14

كاترين 32 13

الطور 34 22

طابا 34 16

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 36 23

الإسكندرية 28 17

العلمين 25 16

مطروح 24 15

السلوم 26 16

سيوة 36 16

رأس غارب 36 22

سفاجا 38 23

مرسى علم 36 24

شلاتين 34 23

حلايب 31 25

أبو رماد 35 22

مرسى حميرة 37 23

أبرق 32 24

جبل علبة 32 23

رأس حدربة 30 25

الفيوم 39 20

بني سويف 39 20

المنيا 41 21

أسيوط 40 21

سوهاج 41 22

قنا 41 24

الأقصر 42 25

أسوان 42 25

الوادي الجديد 41 24

أبو سمبل 42 25