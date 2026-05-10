الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هجمة صيفية حارة .. تحذير عاجل من حالة الطقس لمدة 5 أيام

رشا عوني

تشهد حالة الطقس غداً موجة حارة مفاجئة حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة الطقس الحارة والتقلبات الجوية خلال تلك الفترة.

تحذير عاجل من الأرصاد

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، خلال الاسبوع الجاري، بالتزامن مع بداية موجة شديدة الحرارة متوقعة خلال الأيام المقبلة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية على عدد من الطرق.

حالة الطقس من الأثنين إلى الجمعة

 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من غد الاثنين 11 مايو 2026 إلى الجمعة 15 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الاثنين


وأكدت الهيئة أنه يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، أما في الليل، فيسود طقس معتدل في جميع المناطق.

وأكدت الهيئة، في بيانها الرسمي، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى حار وشديد الحرارة نهارًا على معظم المحافظات، خاصة مناطق جنوب البلاد والصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدل خلال ساعات الليل.

شبورة صباحاً
 

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة 4 إلى 8 على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، كما من المتوقع نشاط الرياح على فترات متقطعة طوال الفترة من الاثنين حتى الجمعة.

ذروة الموجة الحارة 

وتوقعت خرائط الطقس أن تبلغ الموجة الحارة ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مختلف الأنحاء، لتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية، بينما تتجاوز 41 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة من الظهيرة وحتى العصر، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، لتقليل تأثير الأجواء شديدة الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة من غد الاثنين وحتى الجمعة 15 مايو 2026

 

غدا الاثنين 11 مايو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34، الصغرى 19.

السواحل الشمالية: العظمى 28، الصغرى 17.

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 20.

جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 24.

يوم الثلاثاء 12 مايو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 20.

السواحل الشمالية: العظمى 27، الصغرى 17.

شمال الصعيد: العظمى 38، الصغرى 21.

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 24.

يوم الأربعاء 13 مايو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33، الصغرى 19.

السواحل الشمالية: العظمى 27، الصغرى 16.

شمال الصعيد: العظمى 35، الصغرى 19.

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 25.

يوم الخميس 14 مايو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33، الصغرى 20.

السواحل الشمالية: العظمى 30، الصغرى 18.

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 20.

جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 24.

يوم الجمعة 15 مايو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34، الصغرى 20.

السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 20.

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 25.

