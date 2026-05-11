تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل جديدة

تحول جديد تشهده حالة الطقس خلال الفترة الأخيرة في مصر، وخاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، والتي كشفت عن استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ووفقا لآخر بيانت كشفت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الإثنين، يستمر الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن أجواءً حارةً إلى شديدة الحرارة تسود نهاراً.

وأعلنت أن ذروة هذه الموجة ستكون غداً الثلاثاء.

وسجلت درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري مستويات مرتفعة، حيث بلغت الحرارة وقت الظهيرة 30 درجة مئوية في الظل، ووصلت العظمى على القاهرة اليوم إلى 34 درجة مئوية.

ولفتت الهيئة، إلى أن الأجواء مستقرة بشكل عام، مع نشاط نسبي للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ذروة الموجة وتحذيرات الأسبوع

وفقاً لبيان الهيئة، فإن الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يشهد غداً الثلاثاء ارتفاعاً قياسياً لتصل العظمى في القاهرة إلى 37 درجة مئوية، بينما تقترب من 41 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

وفي ظل هذه الأجواء الاستثنائية، وجهت الأرصاد الجوية عدة نصائح مهمة للمواطنين؛ لضمان سلامتهم، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر للشمس:

عدم الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة.

الترطيب المستمر للجسم:

شرب كميات كبيرة من السوائل، وعلى رأسها المياه، لتعويض الفقد الناتج عن الحرارة.

ارتداء الملابس القطنية:

يفضل ارتداء الملابس الخفيفة وفاتحة اللون وتغطية الرأس عند الخروج.