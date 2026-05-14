بمواصفات ثورية ريلمي تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة إليك أهم مواصفاتها

أكدت شركة ريلمي مؤخرًا أنها ستعلن عن هاتف ريلمي 16T 5G في 22 مايو وكشفت الشركة اليوم أن حدث الإطلاق سيشهد أيضًا الكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديدة وساعة ذكية. ومن المتوقع أن تُساهم سماعات ريلمي Buds Air 8 Pro وساعة ريلمي Watch S5 القادمتان في توسيع نطاق منتجاتها، مع التركيز على الصوت واللياقة البدنية والربط السلس بين الأجهزة.

صُممت سماعات Realme Buds Air 8 Pro للمستخدمين الذين يبحثون عن عزل ضوضاء أقوى وجودة صوت محسّنة. تدعم هذه السماعات خاصية إلغاء الضوضاء النشط فائق العمق حتى 55 ديسيبل، والتي تتكيف تلقائيًا مع مستويات الضوضاء المحيطة. من المتوقع أن تساعد هذه الميزة في تقليل عوامل التشتيت أثناء السفر أو العمل أو الاستماع إلى الموسيقى في الأماكن المغلقة.

أكدت شركة ريلمي أيضًا وجود نظام تشغيل ثنائي لمحول الصوت الرقمي إلى التناظري (DAC) في سماعات Buds Air 8 Pro. ووفقًا للشركة، تم ضبط هذه السماعات لتقديم صوت جهير أعمق، وصوت غنائي أكثر وضوحًا، وتفاصيل صوتية محسّنة أثناء تشغيل الموسيقى وجلسات الألعاب. كما ستتضمن السماعات خاصية إلغاء ضوضاء المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح الصوت أثناء المكالمات في الأماكن المزدحمة.

من المتوقع أن تعمل سماعات Buds Air 8 Pro بشكل وثيق مع منتجات نظام Realme البيئي الأخرى، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء من أجل إقران أسرع وتفاعلات أكثر ذكاءً.

الميزات الرئيسية لساعة Realme Watch S5



إلى جانب سماعات الأذن، ستطرح شركة Realme أيضًا ساعة Realme Watch S5 الذكية. تستهدف هذه الساعة الذكية المستخدمين ذوي أنماط الحياة النشطة، وستدعم أكثر من 110 وضعًا رياضيًا لتتبع مختلف الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية.

يعد من أبرز مزايا ساعة Watch S5 عمر بطاريتها الذي يصل إلى 20 يومًا بشحنة واحدة. وهذا يجعلها مناسبة للمستخدمين الذين يفضلون الأجهزة القابلة للارتداء التي تدوم طويلًا دون الحاجة إلى شحنها بشكل متكرر. ومن المتوقع أيضًا أن تركز الساعة على مراقبة اللياقة البدنية وتتبع الصحة اليومية.