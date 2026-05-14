مع قرب انطلاقه إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15T

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير فيي هاتف iQOO 15T الجديد والمتوقع إطلاقه رسميًا في الصين 20 مايو 2026 ومن أبرز مميزاته أنه سوف يأتي بمعالج Dimensity 9500 "Monster Edition" الجديد، الذي طُوّر بالتعاون مع MediaTek.

يضم الهاتف أيضًا شريحة الألعاب الإلكترونية الجديدة Q3 من iQOO، والتي تتيح ميزات مثل تتبع الأشعة لكامل المشهد، ودقة 2K فائقة الوضوح، وتشغيل الألعاب بدقة 2K بمعدل 144 إطارًا في الثانية في الألعاب المدعومة.

هاتف iQOO 15T

من المتوقع أن يتميز هاتف iQOO 15T بشاشة مسطحة كبيرة بحجم 6.82 بوصة بدقة 2K، بتقنية 8T LTPO ومعدل تحديث 144 هرتز. كما تدعم الشاشة خاصية العرض الدائم على كامل الشاشة، بالإضافة إلى تقنية الاستقطاب الدائري المعتمدة على الأجهزة لتحسين راحة العين.

يبدو التصميم أكثر تجريبية مقارنةً بهواتف iQOO السابقة. وتُظهر الإعلانات التشويقية الرسمية وحدة كاميرا خلفية شفافة، تُشير إليها الشركة بأنها تصميم "مستقبلي".

قد تُصبح مدة تشغيل البطارية نقطة بيع رئيسية أخرى. تقول شركة iQOO إن هاتف 15T مزود بأكبر بطارية استُخدمت على الإطلاق في أحد هواتفها الرائدة، بسعة 8000 مللي أمبير، مع الحفاظ على تصميم نحيف نسبيًا.

ميزات هاتف iQOO 15T

بالنسبة للكاميرات، تم التأكيد على أن الجهاز يستخدم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت من مستوى CIPA 4.5، بالإضافة إلى دعم تكبير بدون فقدان 4x وتكبير هجين يصل إلى 40x.

لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن السعر حتى الآن، ولكن مع الجمع بين ميزات الألعاب المتطورة وشاشة 2K كبيرة وبطارية ضخمة بشكل غير عادي، يبدو أن هاتف iQOO 15T سيكون أحد أكثر هواتف أندرويد الرائدة إثارة للاهتمام التي سيتم إطلاقها في الصين هذا الشهر.