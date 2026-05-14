صالح جمعة : كـ أهلاوي متمناش الزمالك يكسب الكونفدرالية ومش هشجعه

أكد صالح جمعة نجم الأهلي السابق أنه سيدعم فريق اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية مشددا انه لن يدعم الزمالك

وأضاف في تصريحات عبر قناة MBC مصر 1: “أنا أهلاوي، ومش بتمنى إن الزمالك يكسب الكونفدرالية أو يزيد عدد بطولاته القارية، خصوصًا مع قيمة الجوائز المالية الكبيرة 4 مليون دولار”

وأكمل أن جماهير الزمالك دائما ما تدعم اي منافس ضد الاهلي قائلا “ده المنافس بتاعي ماتمناش أنه يكسب”

ويستضيف مساء السبت المقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة اون تايم سبورت إياب الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية السبت المقبل.

