طيران الاحتلال يشن غارات على عدة بلدات في البقاع والجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه التصعيد الإسرائيلي يستمر في هذه الأثناء، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، وكذلك في البقاع شرق لبنان.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية راضي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن يأتي ذلك بعدما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إنذارًا لسكان عدد من بلدات البقاع في شرق البلاد، ونفّذ بالفعل سلسلة من الغارات في البقاع، وعدد من المناطق في الجنوب اللبناني، مما أدى إلى حصيلة أولية تشير إلى عدد كبير من الشهداء، وسط عمليات نزوح مستمرة من البقاع شرقي لبنان بعد الإنذارات الإسرائيلية والتهديدات بشن سلسلة من الغارات على هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه في هذه الأثناء أيضًا، يحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي بشكل كثيف وعلى ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها، بالإضافة إلى التحليق المتزامن للطيران المسيّر في عدد من بلدات الجنوب اللبناني، وذلك بعد سلسلة من العمليات التي نفّذها حزب الله خلال يوم أمس وحتى اليوم.

ولفت إلى أنه من أبرز هذه العمليات استهداف منطقة رأس الناقورة القريبة من الحدود اللبنانية الجنوبية في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم الاستهداف بمسيّرة مما أدى إلى إصابات، بالإضافة إلى سلسلة من العمليات التي نفّذها حزب الله أيضًا بالأمس، وكانت أبرزها الاشتباكات المباشرة حين تحركت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدة أرشيف نحو بلدة حداثا، فدارت اشتباكات مباشرة أسفرت عن سقوط إصابات وضحايا في صفوف جيش الاحتلال.

