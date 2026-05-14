السعودية تستطلع هلال ذي الحجة مساء السبت

وجهت المحكمة العليا في السعودية، دعوة لعموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد بتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء السبت القادم ، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الموافق 16 مايو 2026.



وقالت المحكمة في بيان لها : ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما عبرت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.