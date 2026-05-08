قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عامل شغب.. ضبط المتهم بالتعدي على مدرس بسلاح أبيض داخل مدرسة بالدقهلية
البتلو بكام؟.. أسعار اللحوم الطازجة والأضاحي اليوم الجمعة 8 مايو 2026 في الأسواق
لماذا يقع المسجد الحرام في قلب وادي مكة؟.. اعرف الحقيقة
سانت كاترين تستقبل 450 سائحًا من جنسيات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع
فكر ألف مرة قبل الزواج.. هل تنجح تعديلات قوانين الأسرة الجديدة في الحد من الطلاق المبكر؟
الدردير؛ يا رب الزمالك يكسب الدوري والكونفدرالية
يوسف رجي: 3 أهداف أساسية من المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل
إخماد نيران حريق شونة كتان بقرية كفر العزيزية بسمنود وخسائر أولية 3 ملايين جنيه.. صور
رئيس مياه الغربية: تدخلنا لحل مشكلة طفح المصرف المغطى بنفق أبو دراع بسكة قطور بالمحلة
صدمه جرار.. مصرع عامل على طريق المنزلة بالدقهلية
في قلب وادي مكة.. المسجد الحرام يتلألأ لاستقبال ضيوف الرحمن
نشرة المرأة والمنوعات | كيف يصاب الأشخاص بفيروس هانتا؟.. ما الذي يجعل السفن السياحية بؤراً مثالية لانتشار الفيروسات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

19 يوما على عيد الأضحى.. الإفتاء تعلن موعد غرة شهر ذي الحجة السبت 16 مايو

المسجد الحرام
المسجد الحرام
محمد شحتة

مع اقتراب موسم الحج واستعداد المسلمين لاستقبال الأيام المباركة، يترقب العالم الإسلامي موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًّا، والذي سيوافق يوم السبت 17 مايو، الموافق 29 من شهر ذي القعدة، لتحديد بداية الشهر الكريم وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتُعد رؤية هلال ذي الحجة من المناسبات الدينية المهمة التي تحظى باهتمام واسع بين المسلمين؛ لما يترتب عليها من شعائر عظيمة ومناسبات إيمانية ينتظرها الملايين كل عام.

موعد رؤية هلال شهر ذو الحجة

وتستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًّا، مساء يوم السبت 17 مايو الموافق 29 من شهر ذي القعدة، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعاهد الفلكية.

ويأتي هذا الاستطلاع في إطار دور دار الإفتاء الرسمي في إعلان بدايات الشهور الهجرية والمناسبات الدينية المهمة التي ينتظرها المسلمون كل عام.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة رؤية الهلال بعد صلاة المغرب مباشرة عبر صفحتها الرسمية ووسائل الإعلام، لتحديد أول أيام شهر ذي الحجة وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

وتحظى عملية استطلاع الهلال باهتمام كبير داخل مصر والعالم الإسلامي؛ لما يرتبط بها من شعائر دينية عظيمة، على رأسها فريضة الحج وصيام يوم عرفة والاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى.

موعد شهر ذو الحجة فلكيا

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، عند تمام الساعة العاشرة ودقيقتين ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هـ، وهو يوم الرؤية، ويوافق ميلاديًا 16 مايو 2026، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» في جميع المدن العربية والإسلامية.

وأوضح المعهد أن القمر يغرب في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ13 دقيقة، وفي القاهرة بسبع دقائق، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح ما بين 5 دقائق إلى 12 دقيقة، وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين دقيقة إلى 35 دقيقة.

وبناءً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، بينما تكون بداية شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026.

وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن موعد وقفة عرفات من المقرر أن توافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهي أهم أيام الحج حيث يتجمع الحجاج على جبل عرفات.

ومن المقرر أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك «يوم النحر»، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو.

شهر ذو الحجة عيد الأضحى وقفة عرفات يوم عرفة العشر الأوائل من ذي الحجة رؤية هلال شهر ذو الحجة رؤية الهلال موعد رؤية هلال شهر ذو الحجة موعد شهر ذو الحجة فلكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

19 يوما على عيد الأضحى.. الإفتاء تعلن موعد غرة شهر ذي الحجة السبت 16 مايو

شكر الله

اشكروا الله.. خطيب المسجد النبوي مُحذراً: المعاصي والذنوب سبب في زوال النعم

حجاج بيت الله الحرام

لبيك اللهم لبيك.. المسجد الحرام يمتلئ بالحجاج لأداء صلاة الجمعة بروحانيات إيمانية

بالصور

أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد