19 يوما على عيد الأضحى.. الإفتاء تعلن موعد غرة شهر ذي الحجة السبت 16 مايو

مع اقتراب موسم الحج واستعداد المسلمين لاستقبال الأيام المباركة، يترقب العالم الإسلامي موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًّا، والذي سيوافق يوم السبت 17 مايو، الموافق 29 من شهر ذي القعدة، لتحديد بداية الشهر الكريم وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتُعد رؤية هلال ذي الحجة من المناسبات الدينية المهمة التي تحظى باهتمام واسع بين المسلمين؛ لما يترتب عليها من شعائر عظيمة ومناسبات إيمانية ينتظرها الملايين كل عام.

موعد رؤية هلال شهر ذو الحجة

وتستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًّا، مساء يوم السبت 17 مايو الموافق 29 من شهر ذي القعدة، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعاهد الفلكية.

ويأتي هذا الاستطلاع في إطار دور دار الإفتاء الرسمي في إعلان بدايات الشهور الهجرية والمناسبات الدينية المهمة التي ينتظرها المسلمون كل عام.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة رؤية الهلال بعد صلاة المغرب مباشرة عبر صفحتها الرسمية ووسائل الإعلام، لتحديد أول أيام شهر ذي الحجة وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

وتحظى عملية استطلاع الهلال باهتمام كبير داخل مصر والعالم الإسلامي؛ لما يرتبط بها من شعائر دينية عظيمة، على رأسها فريضة الحج وصيام يوم عرفة والاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى.

موعد شهر ذو الحجة فلكيا

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، عند تمام الساعة العاشرة ودقيقتين ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هـ، وهو يوم الرؤية، ويوافق ميلاديًا 16 مايو 2026، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» في جميع المدن العربية والإسلامية.

وأوضح المعهد أن القمر يغرب في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ13 دقيقة، وفي القاهرة بسبع دقائق، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح ما بين 5 دقائق إلى 12 دقيقة، وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين دقيقة إلى 35 دقيقة.

وبناءً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، بينما تكون بداية شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026.

وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن موعد وقفة عرفات من المقرر أن توافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهي أهم أيام الحج حيث يتجمع الحجاج على جبل عرفات.

ومن المقرر أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك «يوم النحر»، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو.