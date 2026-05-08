بدأ العد التنازلي.. موعد استطلاع هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة، وإعلان يوم وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد مغرب يوم السبت 29 ذو القعدة والموافق 16 مايو 2026.

وفي حال ثبوت الرؤية سيكون يوم الأحد الموافق 17 مايو أول أيام شهر ذي الحجة ويوم الاثنين 25 مايو وقفة عرفات، والثلاثاء 26 مايو أول أيام عيد الأضحى.

أما فى حال تعذر الرؤية سيكون يوم الاثنين 18 مايو غرة شهر ذو الحجة والثلاثاء 26 مايو وقفة عرفات، والأربعاء 27 مايو أول أيام العيد.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيا

ووفقا للحسابات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن وقفة عرفات لعام 1447 هجريا توافق فلكيا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

وتأتي هذه التقديرات ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة.

غرة شهر ذي الحجة 1447 هجريا

وبناء على هذه الحسابات، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيا يوم الإثنين 18 مايو 2026، وهو ما يحدد موعد مناسك الحج ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل ميلاد هلال شهر ذي الحجة

ووفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 16 مايو 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأوضحت الحسابات أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد وقت غروب الشمس في معظم المدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بنحو 13 دقيقة، وفي القاهرة بنحو 7 دقائق، فيما تتراوح مدة غروبه في باقي المحافظات المصرية بين 5 و12 دقيقة.

أهمية التقويم الهجري

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، ويتكون من 12 شهرا هجريا تبدأ بشهر المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة، ويستخدم في تحديد المناسبات والشعائر الإسلامية، وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك وعيدا الفطر والأضحى وموسم الحج.