ديني

ما هي أنواع الحج وما معنى كل نوع؟.. دار الإفتاء تكشف عنهم

محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي لمن قدَّر له الله تعالى النسك أن يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام الحج والعمرة بحيث تقع أعماله صحيحة شرعًا، ويتفقه في ذلك ويسأل أهل الفقه والفتوى -خاصة المؤسسات الإفتائية- عما لا يعرفه ليكون على بصيرة في أمره.

وأوضحت دار الإفتاء في شرح أنواع الحج، أن القِران هو أحد أنواع الحج، ومعناه أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، ويجب عليه الهدي إما بالذبح أو بشراء صك الهدي من المؤسسات المختصة بذلك.

أنواع الحج ومعناها

وذكرت دار الإفتاء أن الإفراد هو أحد أنواع الحج، ومعناه القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ. [أقرب مكان خارج حدود الحرم].

وأضافت دار الإفتاء أن التمتع هو أحد أنواع الحج الثلاثة ومعناه أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه "تَمَتُّعٌ" لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة، ويجب عليه الهدي إما بالذبح أو بشراء صك الهدي من المؤسسات المختصة بذلك.

وتابعت دار الإفتاء: وانفرد الحجُّ عن غيره من العبادات بأنه:
• جمع بين ألوان من العبادات؛ فهو عبادة بدنية ومالية.
• له مواقيت مكانية محدَّدَة لإقامة شعائره.
• لا يبطل بترك الواجبات؛ بل يُجبَر ويُصَحَّح.
• إذا فَسَدَ وَجَبَ إتمامُه، ثم قضاء حجٍ آخر مكانه.
• له شعار نبوي خاص وهو: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفقٌ عليه. 
 

