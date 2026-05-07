بكري: السعودية سخّرت إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وسط أجواء روحانية وتنظيم مكثف

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن موسم الحج لعام 1447 هـ يشهد أجواءً روحانية مميزة، في ظل توافد أعداد كبيرة من الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المملكة العربية السعودية، سخّرت كافة إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال خطة تشغيلية موسعة تهدف إلى تسهيل أداء المناسك وتنظيم حركة الحشود.

ضمان انسيابية التنقل بين المشاعر المقدسة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه شارك آلاف العاملين واستخدام آليات حديثة لضمان انسيابية التنقل بين المشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للحجاج.