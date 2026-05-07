مصطفى بكري: الرئيس السيسي يؤكد دائما أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الزيارات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدول العربية تحمل أهمية كبيرة، وتعكس حرص مصر على تعزيز الأمن القومي العربي والتنسيق المستمر مع الأشقاء العرب في مختلف القضايا الإقليمية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذه التحركات تؤكد أن مصر تظل في قلب الأحداث العربية، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة الصف العربي، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

حماية أمن واستقرار الدول العربية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي، خلال لقاءاته، أكد على أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن أشقائها، وستواصل دعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن واستقرار الدول العربية.