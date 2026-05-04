خلل حقيقي.. مصطفى بكري: صاحب المعاش كان بياخد 1000 جنيه بقوا 1800 بس

أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن مناقشة قانون المعاشات في مجلس النواب تسببت في ردود فعل غاضبة؛ حرصا على مصالح أصحاب المعاشات.

وقال مصطفى بكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: “وكان الرأي السائد في المجلس النواب،التضامن مع أصحاب المعاشات والحديث عن تأثير الازمات على أصحاب المعاشات”.

وأضاف مصطفى بكري: "تم توجيه انتقادات في مجلس النواب للحكومة؛ بسبب تجاهل حقوق أصحاب المعاشات".

وأكمل بكري: “الحد الأدنى للأجور بدأ بـ 1200 جنيه ووصل لـ 8000 جنيه.. لكن صاحب المعاش اللي بياخد 1000 جنيه بقى بياخد 1800 جنيه بس، وده خلل حقيقي.. وصاحب المعاش ده هيعيش إزاي؟ وهيكفي احتياجاته اليوميه إزاي؟، وواحد كان مدير عام وخرج بمعاش قيمته 1250 جنيه، وهذا لا يصح".