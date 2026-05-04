جدل داخل البرلمان حول كلفة تعديلات المعاشات.. النائب إيهاب منصور يكشف التفاصيل

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لديه تحفظ على التعديلات المقترحة لقانون المعاشات، خلال مناقشات اللجنة، مشيرًا إلى وجود ملاحظات جوهرية على الدراسة المالية المقدمة.

وقال إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التعديلات الخاصة بالتزام الخزانة العامة ورفع نسبته تدريجيًا حتى عام 2029 قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي مقارنة بالتقديرات السابقة، التي وصفها بأنها لم تُعرض بشكل كافٍ على البرلمان.

مستويات أقرب للأجور

وتابع أن هناك تجاهل لبعض الملفات المتعلقة بالمواطنين، مثل تحسين الحد الأدنى للمعاشات، وزيادة نسب الزيادات السنوية، وتسريع وصول المعاشات إلى مستويات أقرب للأجور، إلى جانب مشكلات الصرف والخدمات الصحية وتعطل بعض الأنظمة، فضلًا عن تأخر تطبيق تعويض البطالة.