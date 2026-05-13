بدرية طلبة: منتج التخسيس كان واضح إنه أعشاب طبيعية ولبن صويا ومفيش منه ضرر

تحدثت الفنانة بدرية طلبة، عن تجربتها مع الريفيوهات الإعلانية، مؤكدة أن أغلب ما تقدمه من مراجعات يكون بشكل مجاني دعمًا منها للشباب والستات أصحاب المشروعات الصغيرة: "تلت تربع الريفيوهات اللي بعملها دي مجانية مساعدة مني ليهم"، موضحة أن هدفها الأساسي هو الدعم وليس الربح.

وأضافت "طلبة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها في بعض الحالات القليلة قدمت ريفيوهات مدفوعة، ومن بينها منتج خاص بزيادة الوزن، حيث تم عرضه عليها باعتباره مكونًا من لبن صويا وأعشاب طبيعية، مؤكدة أنها راجعت المنتج ولم تجد فيه أي ضرر، ولذلك وافقت على عمل الريفيو، وقالت إن تعاملها دائمًا قائم على الثقة والمصداقية، وإن الجمهور يصدقها لهذا السبب.

كما أوضحت أنها دائمًا ترد على الرسائل التي تصلها من الجمهور، وقد تلقت بالفعل ملاحظات من بعض الفتيات بأن المنتج لم يحقق النتيجة المطلوبة وأن سعره مبالغ فيه، وهو ما دفعها للتواصل مع الشركة المعنية، مؤكدة أن دورها كان نقل التجربة فقط دون تضليل، وأنها حريصة على أن تكون دائمًا مصدر ثقة للمشاهدين.

