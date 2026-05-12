بدرية طلبة تتبرأ من إعلان أعشاب للتخسيس وتعلن اتخاذ الإجراءات القانونية

تبرأت الفنانة بدرية طلبة، عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، من اعلان كانت قد ظهرت فيه عن اعشاب التخسيس.

وقالت بدرية طلبه: بخلي مسؤليتي عن ريفيو عملته عن اعشاب للنحافة بيزود الوزن ، تحدثت مع المسؤولة و شرحت لي المكونات علي انها بتعمل مفعول وكتير بنات جربوه وكلمونى قالو مفيش اي مفعول ومبالغ في سعره وبلغت صاحبة المنتج بالكلام دا ولم تهتم ونزل الريڤيو علي القنوات يعني المنتج حيوصل لاكبر عدد علشان كدا نزلت اني بخلي مسؤليتي .

واضافت: وبلغت المحامى يبدء في ايجراءات ضدها لانها لم تستجب لطلبي بوقف اذاعة الريفيو الخاص بى وللعلم دي اعشاب وغير مضرة مش شرط اجربها والريفيو بقاله سنه مفيش اختلاف علي بدجت علشان بس بعض التعليقات اللي ملهاش لازمه