البوستر الرسمي لفيلم "محمود التاني" بطولة أحمد غزي وأحمد بحر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم محمود الثاني، من بطولة أحمد غزي وكزبرة، البوستر الرسمي للعمل.

وأعلنت شركة المنتج طارق الجنايني، عن انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني" بطولة أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، كارولين عزمي، جنا الأشقر، تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

ونشرت الشركة المنتجة، الصور الأولى من انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني"، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا ليس التعاون الأول ما بين أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي وإياد صالح، وطارق الجنايني، حيث سبقوا وأن تعاونوا معا في فيلم "الحريفة"، ونجحوا في تحقيق نجاح كبير.

نجاحات سابقة

ونجح الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" في تحقيق إيرادات مرتفعة في قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.