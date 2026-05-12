يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاش مقدما، وذلك من خلال خطوة جديدة تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتوفير حلول مالية مرنة.

مفاجأة.. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى

صرف المعاش مقدما لعملاء المعاشات

ومن جانبه أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة مايا مرسي، إطلاق منتج مصرفي مبتكر تحت اسم «صرف المعاش مقدما لعملاء المعاشات»، وذلك ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين.

منتج جديد لصرف المعاش مقدما

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة لأصحاب المعاشات، بما يمنحهم مرونة مالية أكبر تساعدهم على مواجهة الالتزامات والنفقات الطارئة قبل موعد صرف المعاش الرسمي في بداية كل شهر.

ويتيح المنتج للعملاء إمكانية الحصول على جزء من المعاش أو كامل قيمته مقدما بطريقة سهلة وسريعة، دون إجراءات معقدة، بما يوفر سيولة نقدية فورية تساعد على تلبية الاحتياجات المعيشية المختلفة.

الخدمة بدون فوائد

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخدمة متاحة لأصحاب ومستحقي وورثة المعاشات المحولة مستحقاتهم إلى بنك ناصر الاجتماعي، دون احتساب أي فوائد أو عوائد مالية، مقابل مصاريف إدارية بسيطة فقط، بما يخفف الأعباء عن العملاء ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمة.

وأضافت أن تصميم المنتج جاء بعد دراسة احتياجات العملاء وظروفهم المعيشية، بهدف تقديم خدمة مصرفية أكثر مرونة تدعم الاستقرار المالي للأسر.

صرف حتى 100% من قيمة المعاش

من جانبه، أوضح وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن المنتج الجديد يتيح للعميل صرف ما يصل إلى 100% من صافي قيمة المعاش مقدما، وهي ميزة تمنح أصحاب المعاشات قدرة أكبر على التخطيط المالي وتدبير احتياجاتهم.

وأشار إلى أن الخدمة متاحة خلال الفترة من 15 وحتى 29 من كل شهر، بما يسمح للعملاء بالحصول على السيولة النقدية قبل موعد الصرف الرسمي للمعاشات في أول كل شهر.

شروط الاستفادة من الخدمة

وأكد البنك أن استمرار الاستفادة من الخدمة يتطلب سداد المبلغ الذي تم صرفه مسبقا عند تحويل المعاش في الشهر التالي، إلى جانب الالتزام بسداد أي أقساط تمويلية مستحقة على العميل، بما يضمن استدامة الخدمة وعدم تراكم الالتزامات المالية.

خطة لتطوير خدمات أصحاب المعاشات

ويأتي إطلاق المنتج الجديد ضمن خطة شاملة يتبناها بنك ناصر الاجتماعي لتوسيع الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، عبر طرح حلول مصرفية مرنة وسريعة تواكب احتياجات العملاء وتساعدهم على تحسين مستوى المعيشة.

حقيقة تبكير صرف معاشات يونيو 2026

وفيما يتعلق بما يتم تداوله بشأن تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026، أكدت الجهات المختصة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بتغيير موعد الصرف، على أن يبدأ صرف المعاشات وفقا للموعد القانوني المعتاد اعتبارا من 1 يونيو 2026.

ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة على مستوى الجمهورية.

منافذ صرف المعاشات

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاشات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد

فروع البنوك الحكومية والخاصة

مكاتب البريد المصري

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة

زيادة المعاشات 2026

وفيما يخص الزيادة السنوية للمعاشات، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن نسبة الزيادة الجديدة لعام 2026 لم يتم تحديدها بشكل نهائي حتى الآن، لحين الانتهاء من الدراسات الاكتوارية التي تراعي تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والحفاظ على الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات.

العوامل المؤثرة في تحديد الزيادة

تعتمد الهيئة في تحديد نسبة الزيادة السنوية على عدد من العوامل، أبرزها:

معدلات التضخم وارتفاع الأسعار

معدلات النمو الاقتصادي

أعداد المؤمن عليهم والمستفيدين

موارد صناديق التأمينات والعوائد الاستثمارية

الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وفقا للقانون

وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان رسميا عن نسبة الزيادة الجديدة فور اعتمادها من الجهات المختصة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من يوليو 2026 وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

كما نصحت أصحاب المعاشات بمتابعة البيانات الرسمية فقط، وتحديث بياناتهم لدى الهيئة، مع استخدام الوسائل الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي لتجنب التكدس والزحام أثناء فترات الصرف.