قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنشيطًا لحركة السياحة بين مصر وتركيا .. نسما للطيران تدشن رحلات مباشرة بين القاهرة وإسطنبول
محلية النواب : حالات جديدة في التصالح بمخالفات البناء بالتعديلات التشريعية | خاص
الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة
في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
الأسئلة ما بتفتحش والمنصة بتفصل.. شكاوى من امتحان البرمجة لأولى ثانوي
وكيل محلية النواب : اللي مش هيتصالح في البناء هيندم العمر كله .. فيديو
البابا تواضروس: لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر.. والدولة تواجه الإرهاب بكل حسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى

مفاجأة.. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
مفاجأة.. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاش مقدما، وذلك من خلال خطوة جديدة تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتوفير حلول مالية مرنة.

مفاجأة.. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى

صرف المعاش مقدما لعملاء المعاشات

ومن جانبه أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة مايا مرسي، إطلاق منتج مصرفي مبتكر تحت اسم «صرف المعاش مقدما لعملاء المعاشات»، وذلك ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين.

منتج جديد لصرف المعاش مقدما

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة لأصحاب المعاشات، بما يمنحهم مرونة مالية أكبر تساعدهم على مواجهة الالتزامات والنفقات الطارئة قبل موعد صرف المعاش الرسمي في بداية كل شهر.

ويتيح المنتج للعملاء إمكانية الحصول على جزء من المعاش أو كامل قيمته مقدما بطريقة سهلة وسريعة، دون إجراءات معقدة، بما يوفر سيولة نقدية فورية تساعد على تلبية الاحتياجات المعيشية المختلفة.

الخدمة بدون فوائد

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخدمة متاحة لأصحاب ومستحقي وورثة المعاشات المحولة مستحقاتهم إلى بنك ناصر الاجتماعي، دون احتساب أي فوائد أو عوائد مالية، مقابل مصاريف إدارية بسيطة فقط، بما يخفف الأعباء عن العملاء ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمة.

وأضافت أن تصميم المنتج جاء بعد دراسة احتياجات العملاء وظروفهم المعيشية، بهدف تقديم خدمة مصرفية أكثر مرونة تدعم الاستقرار المالي للأسر.

مفاجأة.. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى

صرف حتى 100% من قيمة المعاش

من جانبه، أوضح وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن المنتج الجديد يتيح للعميل صرف ما يصل إلى 100% من صافي قيمة المعاش مقدما، وهي ميزة تمنح أصحاب المعاشات قدرة أكبر على التخطيط المالي وتدبير احتياجاتهم.

وأشار إلى أن الخدمة متاحة خلال الفترة من 15 وحتى 29 من كل شهر، بما يسمح للعملاء بالحصول على السيولة النقدية قبل موعد الصرف الرسمي للمعاشات في أول كل شهر.

شروط الاستفادة من الخدمة

وأكد البنك أن استمرار الاستفادة من الخدمة يتطلب سداد المبلغ الذي تم صرفه مسبقا عند تحويل المعاش في الشهر التالي، إلى جانب الالتزام بسداد أي أقساط تمويلية مستحقة على العميل، بما يضمن استدامة الخدمة وعدم تراكم الالتزامات المالية.

خطة لتطوير خدمات أصحاب المعاشات

ويأتي إطلاق المنتج الجديد ضمن خطة شاملة يتبناها بنك ناصر الاجتماعي لتوسيع الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، عبر طرح حلول مصرفية مرنة وسريعة تواكب احتياجات العملاء وتساعدهم على تحسين مستوى المعيشة.

مفاجأة.. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى

حقيقة تبكير صرف معاشات يونيو 2026

وفيما يتعلق بما يتم تداوله بشأن تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026، أكدت الجهات المختصة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بتغيير موعد الصرف، على أن يبدأ صرف المعاشات وفقا للموعد القانوني المعتاد اعتبارا من 1 يونيو 2026.

ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة على مستوى الجمهورية.

منافذ صرف المعاشات

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاشات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد

فروع البنوك الحكومية والخاصة

مكاتب البريد المصري

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة

زيادة المعاشات 2026

وفيما يخص الزيادة السنوية للمعاشات، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن نسبة الزيادة الجديدة لعام 2026 لم يتم تحديدها بشكل نهائي حتى الآن، لحين الانتهاء من الدراسات الاكتوارية التي تراعي تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والحفاظ على الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات.

العوامل المؤثرة في تحديد الزيادة

تعتمد الهيئة في تحديد نسبة الزيادة السنوية على عدد من العوامل، أبرزها:

معدلات التضخم وارتفاع الأسعار

معدلات النمو الاقتصادي

أعداد المؤمن عليهم والمستفيدين

موارد صناديق التأمينات والعوائد الاستثمارية

الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وفقا للقانون

وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان رسميا عن نسبة الزيادة الجديدة فور اعتمادها من الجهات المختصة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من يوليو 2026 وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

كما نصحت أصحاب المعاشات بمتابعة البيانات الرسمية فقط، وتحديث بياناتهم لدى الهيئة، مع استخدام الوسائل الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي لتجنب التكدس والزحام أثناء فترات الصرف.

صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى صرف معاشات يونيو معاشات صرف المعاشات صرف المعاش صرف المعاش مقدما لعملاء المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

صلاح حليمة: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الأفريقية الفرنسية

وزير التربية والتعليم

متحدث التعليم : توسع كبير في المدارس المصرية اليابانية وزيادة الخبراء

غزة

العمل الفلسطيني : إلغاء أوسلو خطوة لإنهاء أي أمل في قيام دولتنا

بالصور

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد