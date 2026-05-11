صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

في مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات والمستحقين، أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق منتج مصرفي جديد ومبتكر يحمل اسم «صرف المعاش مبكرًا لعملاء المعاشات».

جاء ذلك في إطار استراتيجيته المستمرة لإيجاد حلول مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم مختلف شرائح العملاء،خاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية.



منتج جديد يتيح صرف المعاش مقدمًا بدون فوائد

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة بنك ناصر الاجتماعي، أن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتي استجابة لاحتياجات واقعية ومتزايدة لدى شريحة أصحاب المعاشات، بما يوفر لهم مرونة مالية أكبر وقدرة على مواجهة الالتزامات والاحتياجات الطارئة قبل موعد استحقاق المعاش الرسمي في بداية كل شهر.



ويهدف المنتج إلى تمكين عملاء المعاشات من الحصول على جزء مقدم من معاشهم الشهري أو كامل معاشهم قبل موعد صرفه الرسمي، وذلك بطريقة سهلة وسريعة دون إجراءات معقدة، وبما يضمن توفير سيولة نقدية في الوقت المناسب.

ويعكس هذا المنتج حرص البنك على تقديم خدمات مصرفية إنسانية تراعي الظروف المعيشية للعملاء وتساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بشكل أكثر كفاءة واستقرارًا.

الخدمة بدون عائد وبمصاريف إدارية بسيطة

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المنتج يستهدف عملاء البنك من أصحاب ومستحقي وورثة المعاشات الذين يتم تحويل معاشاتهم بانتظام إلى البنك، حيث يمكنهم الاستفادة من الخدمة دون احتساب أي عائد (بدون فوائد أو أرباح)، وبمصاريف إدارية بسيطة فقط، بما يخفف من الأعباء المالية ويجعل الخدمة متاحة لشريحة واسعة من العملاء.

وأضافت أن تصميم المنتج جاء بعد دراسة دقيقة لاحتياجات العملاء وسلوكياتهم المالية، بما يضمن توافقه مع متطلباتهم اليومية ويعزز من جودة حياتهم واستقرارهم المالي.



صرف حتى 100% من قيمة المعاش خلال فترة محددة

أوضح الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن المنتج يتيح للعملاء إمكانية صرف ما يصل إلى 100% من صافي قيمة المعاش مقدمًا، وهو ما يمثل ميزة تنافسية كبيرة تمنح العملاء قدرة أكبر على التخطيط المالي والإنفاق المرن.

وتتوفر الخدمة خلال الفترة من 15 حتى 29 من كل شهر، بما يتيح للعملاء نافذة زمنية مناسبة ومنتظمة للحصول على السيولة النقدية قبل موعد صرف المعاش الرسمي الذي يبدأ في أول كل شهر.

شرط الاستفادة المتجددة: سداد المبلغ في الشهر التالي

أضاف النحاس أنه في إطار ضمان استدامة الخدمة واستفادة العملاء منها بصورة منتظمة ومستمرة، يشترط للاستفادة المتجددة من المنتج الجديد سداد المبلغ الذي تم صرفه خلال الشهر السابق، وذلك عند تحويل المعاش إلى حساب العميل في بداية الشهر التالي.

كما يتم الالتزام بسداد القسط المستحق في حال وجود تمويل قائم للعميل لدى البنك، بما يضمن إدارة مالية مسؤولة ويعزز ثقافة الالتزام والانتظام في السداد، ويحمي العملاء من تراكم الديون عليهم.

الخدمة ضمن خطة شاملة لتوسيع قاعدة خدمات المعاشات

أكد النحاس أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن خطة شاملة ومتكاملة لتوسيع قاعدة الخدمات الموجهة لعملاء المعاشات، وتعزيز دور البنك كشريك مالي يعتمد عليه العملاء في مختلف مراحل حياتهم، من خلال تقديم حلول مرنة وسريعة وآمنة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المالي للعملاء.

ويواصل البنك العمل على تطوير منتجات وخدمات رقمية ومصرفية مبتكرة تواكب تطورات السوق وتلبي تطلعات العملاء الحالية والمستقبلية، مع الالتزام بتقديم خدمات مصرفية تقوم على مبادئ الثقة والشفافية وسهولة الوصول.



حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026

في سياق منفصل، يتزايد بحث ملايين المواطنين وأصحاب المعاشات عن موعد صرف مستحقاتهم عن شهر يونيو 2026، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلا أن الحقيقة المؤكدة هي أنه من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يونيو 2026 مع أول أيام الشهر المقبل (1 يونيو 2026)، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومنافذ الصرف المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ولم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بتبكير موعد الصرف، ويظل الموعد القانوني المعتمد هو اليوم الأول من الشهر، وفقًا لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

منافذ صرف معاشات يونيو 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة قنوات متنوعة ومتعددة لصرف المعاشات، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على منافذ الصرف التقليدية، وتشمل هذه المنافذ:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمتابعة للبنوك المختلفة ومكاتب البريد المصري، والتي تعمل على مدار الساعة لتتيح الصرف في أي وقت يناسب أصحاب المعاشات.

فروع البنوك: سواء الحكومية (مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر) أو التجارية والخاصة، حيث يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إلى أقرب فرع لصرف مستحقاتهم عبر شباك واحد.

مكاتب البريد المصري: المنتشرة في كافة المحافظات والمدن والقرى، والتي تعد من أكثر منافذ الصرف انتشارًا وتيسيرًا لكبار السن في المناطق الريفية والنائية.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة: لمن يفضلون المعاملات الرقمية والتحول إلى المجتمع اللارقمي، حيث تتيح هذه الخدمة صرف المعاش وتحويله واستخدامه إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى أي منفذ فعلي.

وتُعد هذه المنافذ المتعددة خطوة مهمة لتخفيف الازدحام وتقليل زمن الانتظار، مع توفير خيارات تناسب جميع الفئات العمرية والتكنولوجية.



صرف الزيادة السنوية للمعاشات 2026

في سياق متصل وهام لأصحاب المعاشات، أكدت هيئة التأمين الاجتماعي أن صرف الزيادة السنوية للمعاشات يتم وفق موعد ثابت وواضح حدده القانون المنظم للمنظومة التأمينية، حيث يبدأ تطبيق الزيادة السنوية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو من كل عام، وذلك طبقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وهذا الموعد الثابت يمنح أصحاب المعاشات قدرًا من اليقين والوضوح حول موعد حصولهم على الزيادة السنوية، دون أي تغيير أو تأخير، في إطار الشفافية والاستقرار التشريعي لمنظومة التأمينات في مصر.

نسبة زيادة المعاشات للعام الجاري 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن النسبة النهائية للزيادة الجديدة للعام الجاري 2026 لم تُعلن بعد، وذلك نظرًا لاستمرار إعداد وإتمام الدراسات الاكتوارية اللازمة والتفصيلية، والتي تهدف إلى تحديد نسبة عادلة ومناسبة تحقق التوازن المطلوب بين تحسين دخول أصحاب المعاشات ورفع مستوى معيشتهم من جهة، وضمان استدامة النظام التأميني وقدرته المالية على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية من جهة أخرى.

وتُعد الدراسات الاكتوارية من الأدوات العلمية الدقيقة التي تعتمد عليها هيئة التأمين الاجتماعي لتقييم الوضع المالي لصناديق التأمينات، وتحليل الإيرادات والالتزامات المتوقعة، وتحديد نسب الزيادة بما لا يخل بالاستقرار المالي للمنظومة على المدى الطويل.

العوامل المؤثرة في تحديد نسبة الزيادة

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الدراسات الاكتوارية تأخذ في الاعتبار عدة عوامل اقتصادية وتأمينية مهمة، لضمان الحفاظ على حقوق المستفيدين دون الإخلال بالاستقرار المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، ومن أبرز هذه العوامل:

معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لضمان أن تكون الزيادة مجدية فعليًا في مواجهة غلاء المعيشة.

معدلات النمو الاقتصادي، وقدرة الدولة على دعم الصناديق التأمينية إذا لزم الأمر.

أعداد المؤمن عليهم الجدد، ونسبة نمو قاعدة المشتركين في المنظومة التأمينية.



أعداد المستحقين للمعاشات، ومتوسط أعمارهم والعمر المتوقع.

أعداد المستحقين للمعاشات، ومتوسط أعمارهم والعمر المتوقع. موارد صناديق التأمينات، من اشتراكات وعوائد استثمارية وإيرادات أخرى.

الحد الأدنى والأقصى للمعاشات المطبقين حاليًا وفقًا للقانون.

الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة السنوية للمعاشات فور الانتهاء من إعداد الدراسات الاكتوارية واعتماد النسبة من الجهات المختصة (مجلس إدارة الهيئة والوزير المختص)، على أن يتم تطبيق الزيادة في الموعد المحدد قانونًا خلال شهر يوليو 2026.

وتناشد الهيئة أصحاب المعاشات متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة حول نسب الزيادة قبل الإعلان الرسمي.



نصائح لأصحاب المعاشات قبل صرف معاشات يونيو

ينصح الخبراء أصحاب المعاشات باتخاذ الإجراءات التالية قبل موعد صرف معاشات يونيو:

التأكد من تحديث بياناتهم المسجلة لدى الهيئة (رقم الهاتف، العنوان، رقم الحساب البنكي).

تجنب التوجه إلى منافذ الصرف في الأيام الأولى لتخفيف الازدحام، حيث يمكن الصرف في أي وقت خلال الشهر.

استخدام المحافظ الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي بدلاً من الانتظار في طوابير مكاتب البريد.

متابعة البيانات الرسمية لمعرفة أي تحديثات أو تغييرات في آلية الصرف.

وتؤكد الدولة ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرارها في تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وتقديم أفضل السبل لضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها في مواعيدها المحددة، مع الحفاظ على قيمة المعاشات الحقيقية في مواجهة التحديات الاقتصادية ومتغيرات الأسعار.