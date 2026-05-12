خدمات

من بنك ناصر رسميًا.. طريقة صرف المعاش قبل موعده

صرف المعاشات
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن موعد صرف معاشات يونيو2026 مع اقتراب عيد الأضحى، وقد أطلق بنك ناصر خدمة جديدة تتيح لأصحاب المعاشات، صرف المعاش قبل موعده الرسمي بطريقة سهلة للتيسير على المواطنين. 

الاستلام خلال 24 ساعة.. قرض شخصي بالبطاقة فقط من بنك ناصر بدون فوائد

صرف المعاشات قبل موعدها

تستهدف خدمة صرف المعاش في موعد مبكر  عملاء بنك ناصر الاجتماعي من أصحاب ومستحقي وورثة المعاشات الذين يتم تحويل معاشاتهم بانتظام إلى البنك. 

وتتمثل الخدمة  في تمكين عملاء المعاشات من الحصول على جزء مقدم من معاشهم الشهري أو كامل معاشهم قبل موعد صرفه الرسمي، وذلك بطريقة سهلة وسريعة دون إجراءات معقدة، وبما يضمن توفير سيولة نقدية في الوقت المناسب. 

صرف المعاشات بنك ناصر

أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق منتج مصرفي جديد وهو صرف المعاش مبكرا لعملاء المعاشات، وذلك في إطار استراتيجيته المستمرة لإيجاد حلول مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم مختلف شرائح العملاء، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

طريقة صرف المعاش من بنك ناصر

يمكن لأي مواطن من أصحاب المعاشات، صرف المعاش مبكراً من بنك ناصر، باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط وتقديم  طلب صرف المعاش مبكرًا، وذلك بعد توجهه إلى فرع بنك ناصر التابع له، ويُصرف المعاش له في نفس اليوم، لشهر قادم بداية من يوم 15 ليوم 29 في الشهر، مع مصاريف إدارية 1.5%.
شروط صرف المعاش من بنك ناصر

وضع البنك عددًا من الشروط للاستفادة من خدمة صرف المعاش مقدمًا، وتشمل:

  • أن يكون العميل من أصحاب أو مستحقي أو ورثة المعاشات.
  • تحويل المعاش بانتظام على بنك ناصر الاجتماعي.
  • سداد المبلغ الذي تم صرفه مقدمًا عند تحويل المعاش بالشهر التالي.
  • الالتزام بسداد القسط الشهري في حالة وجود تمويل قائم للعميل لدى البنك.

كيفية صرف المعاش من بنك ناصر

بحسب ما تم الإعلان عنه رسمياً، فخدمة صرف المعاش من بنك ناصر ستكون متاحة خلال الفترة من 15 حتى 29 من كل شهر، و يشترط للاستفادة المتجددة من المنتج سداد المبلغ الذي تم صرفه خلال الشهر السابق عند تحويل المعاش في بداية الشهر التالي، إلى جانب الالتزام بسداد القسط المستحق في حال وجود تمويل قائم للعميل لدى البنك، بما يضمن استدامة الخدمة وتعزيز ثقافة الانتظام في السداد.

صرف المعاش قبل موعده

وأكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطلاق هذا الخدمة تهدف إلى تمكين عملاء المعاشات من الحصول على جزء مقدم من معاشهم الشهري أو كامل معاشهم قبل موعد صرفه الرسمي، وذلك بطريقة سهلة وسريعة دون إجراءات معقدة، وبما يضمن توفير سيولة نقدية في الوقت المناسب، ويعكس هذا المنتج حرص البنك على تقديم خدمات مصرفية إنسانية تراعي الظروف المعيشية للعملاء وتساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بشكل أكثر كفاءة واستقرارًا.

صرف المعاشات لعملاء بنك ناصر

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المنتج يستهدف عملاء البنك من أصحاب ومستحقي وورثة المعاشات الذين يتم تحويل معاشاتهم بانتظام إلى البنك، حيث يمكنهم الاستفادة من الخدمة دون احتساب عائد وبمصاريف إدارية بسيطة، بما يخفف من الأعباء المالية ويجعل الخدمة متاحة لشريحة واسعة من العملاء، حيث جاء تصميم المنتج بعد دراسة احتياجات العملاء وسلوكياتهم المالية، بما يضمن توافقه مع متطلباتهم اليومية ويعزز من جودة حياتهم.

صرف المعاش مبكراً بنسبة100%

وفي ذات السياق، أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أن المنتج يتيح للعملاء إمكانية صرف ما يصل إلى 100% من صافي قيمة المعاش مقدمًا، وهو ما يمثل ميزة تنافسية تمنح العملاء قدرة أكبر على التخطيط المالي والإنفاق المرن، وتتوفر الخدمة خلال الفترة من 15 وحتى 29 من كل شهر، بما يتيح للعملاء نافذة زمنية مناسبة للحصول على السيولة قبل موعد صرف المعاش الرسمي.

شروط صرف المعاش مبكراً من بنك ناصر

وأضاف النحاس أنه في إطار ضمان استدامة الخدمة واستفادة العملاء منها بصورة منتظمة، يشترط للاستفادة المتجددة من المنتج الجديد سداد المبلغ الذي تم صرفه خلال الشهر السابق، وذلك عند تحويل المعاش في بداية الشهر التالي، كما يتم الالتزام بسداد القسط المستحق في حال وجود تمويل قائم للعميل لدى البنك، بما يضمن إدارة مالية مسؤولة ويعزز ثقافة الالتزام والانتظام في السداد.

وأكد النحاس أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع قاعدة الخدمات الموجهة لعملاء المعاشات، وتعزيز دور البنك كشريك مالي يعتمد عليه في مختلف مراحل الحياة، من خلال تقديم حلول مرنة وسريعة وآمنة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المالي للعملاء.

