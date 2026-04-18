إلهام أبو الفتح
كيفية الحصول على قرض من بنك ناصر

قرض من بنك ناصر الاجتماعي
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعي، نظرا لما يقدمه من حزمة متنوعة من القروض الاجتماعية الحسنة. 

وتهدف هذه القروض إلى دعم الفئات غير القادرة في مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بتكاليف الزواج، والعلاج، ومصاريف الدراسة، وتجهيز المستلزمات التعليمية، فضلا عن تلبية الاحتياجات الطارئة والضرورية.

وتأتي هذه القروض ضمن خدمات قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، حيث تمنح بدون فوائد وبمصاريف إدارية رمزية، مع إتاحة السداد عبر أقساط شهرية ميسرة، بما يعزز مبادئ التكافل والتضامن داخل المجتمع.

تفاصيل القروض الاجتماعية الحسنة

يوفر البنك تمويلا اجتماعيا بدون عائد، يهدف إلى تخفيف الضغوط المالية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية مثل الزواج، أو في الحالات الصحية العاجلة، إلى جانب دعم العملية التعليمية للأبناء.

ويتم سداد قيمة القرض وفقا لنظام أقساط شهرية منتظمة، يتم تحديدها حسب نوع الضمان المقدم، بما يضمن التيسير على المستفيدين دون تحميلهم أعباء إضافية.

الفئات المستحقة لقرض الزواج

حدد البنك الفئات التي يحق لها الاستفادة من القروض الاجتماعية، وتشمل:

العاملون بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المرتبات
أصحاب المعاشات
ورثة المعاشات

شروط الحصول على القرض

تختلف شروط الحصول على القرض وفقا لنوع الضمان، وجاءت على النحو التالي:

الاقتراض بضمان المرتب:

توافر مدة خدمة فعلية مناسبة
تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة
تحويل المرتب أو القسط إلى البنك

الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي:

توافر مدة خدمة كافية
تحويل القسط أو المستحقات إلى البنك

الاقتراض بضمان المعاش أو المعاش المستحق:

تحويل المعاش أو القسط إلى البنك
في حالة المعاش المستحق يشترط تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة

المستندات المطلوبة

يشترط للتقديم تقديم مجموعة من المستندات الرسمية، تشمل:


بيان مفردات مرتب أو معاش للمقترض، ومرتب الضامن
أصل وثيقة عقد القران للمسلمين أو المسيحيين، على ألا تتجاوز مدتها 7 سنوات

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن
الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد

دعم مستمر للفئات الأولى بالرعاية

والقروض التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.

قرض من بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي قرض من بنك ناصر بنك ناصر

