قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاوز فلوسي مش مطمن لكم | خناقة كبيرة في نادٍ صحي بالتجمع لسبب صادم
أبو العينين خلال رئاسته برلمان المتوسط: الحروب لا تفرز منتصرين.. وجميع الأطراف خاسرة
المقاولون العرب يعبر طلائع الجيش بثنائية في الدوري المصري
كيفية الحصول على قرض من بنك ناصر
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2026 في هذا الموعد
محمد أبو العينين في رسالة للعالم: تحقيق الاستقرار لا يتم على حساب العدالة
أبو العينين : لابد من مراجعة آليات اتخاذ القرار بالمؤسسات الدولية بشأن حق الفيتو
قائد بالحرس الثوري : تدمير منصات الصواريخ لن يوقفنا .. يمكن تصنيعها في أي ورشة حدادة
أمين حزب الله: وقف إطلاق النار يجب أن يكون متبادلًا ونرحب بالتعاون مع الدولة اللبنانية
مناقشة تطبيق منظومة جديدة للسرفيس في الجيزة
أسرع طريقة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة
المرحلة التالية من الاتفاق.. أبو العينين: يجب الانتقال إلى البناء والتنمية في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة طرق استخراج شهادة ميلاد مميكنة، خاصة بعد أن أتاح قطاع الأحوال المدنية خدمات إلكترونية متطورة تمكن من الحصول على الوثيقة بسهولة عبر الإنترنت أو من خلال عدة منافذ بديلة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

طرق استخراج شهادة ميلاد مميكنة

طرق استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2026

يمكن للمواطنين الحصول على شهادة الميلاد بشكل سريع من خلال أكثر من وسيلة، أبرزها بوابة مصر الرقمية من أبرز الوسائل الإلكترونية لاستخراج شهادة الميلاد، حيث يمكن إتمام الخدمة باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى البوابة الرسمية.
اختيار خدمات الأحوال المدنية.
الضغط على خدمة استخراج شهادة ميلاد.
تسجيل الدخول بالبيانات الشخصية.
سداد الرسوم إلكترونيا.

وبعد إتمام الطلب، يتم استلام الشهادة خلال فترة تصل إلى يومين.

رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026

استخراج الشهادة لأول مرة: 50 جنيها
استخراج الشهادة عبر ماكينات السجل المدني الذكية: 50 جنيها

الفئات المسموح لها باستخراج الشهادة

يتيح القانون استخراج شهادة الميلاد لعدد من الأقارب، سواء من خلال مكاتب السجل المدني أو الماكينات الذكية، وهم:
الشخص نفسه، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الزوجة، الأبناء، العم، الجد، والخال.
وتصدر الشهادة فور إدخال البيانات الصحيحة واستيفاء الشروط المطلوبة.

من خلال مكاتب البريد

توفر البريد المصري خدمة استخراج شهادة الميلاد، حيث يمكن التوجه إلى أقرب مكتب، سداد الرسوم، وتقديم الطلب ليتم تسليم الشهادة خلال وقت قصير، كبديل عملي للسجل المدني.

عبر الماكينات الذكية

أتاحت وزارة الداخلية ماكينات ذكية منتشرة في عدد من المولات والمراكز التجارية، تتيح استخراج شهادة الميلاد في دقائق معدودة، بتكلفة تقارب 50 جنيها، دون الحاجة للانتظار.

أماكن توافر ماكينات السجل المدني الذكية

تنتشر الماكينات الذكية في عدد من المواقع الحيوية لتسهيل الخدمة على المواطنين، ومن أبرزها:

مول سيتي ستارز بالقاهرة
مول مكسيم بالقاهرة
مطار القاهرة الدولي
مول سيتي سنتر المعادي بالقاهرة
مول العرب بمحافظة الجيزة
مول طنطا بمحافظة الغربية

شهادة الميلاد

استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا عبر الهاتف

وفرت وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة الميلاد أونلاين من خلال موقعها الرسمي (https://moi.gov.eg) ضمن خطتها لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين في إطار التحول الرقمي.

وأصبح استخراج شهادة الميلاد المميكنة أكثر سهولة وسرعة، بما يعكس تطور الخدمات الحكومية وحرص الدولة على توفير الوقت والجهد للمواطنين.

