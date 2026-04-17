أيمن يونس يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده: أتمنى أشوفك رئيسا لنادي الزمالك

حرص أيمن يونس نجم الزمالك السابق على تهنئة عضو اتحاد كرة القدم ولاعب منتخب مصر السابق حازم إمام، بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية على موقع «إكس».

ونشر «يونس» صورة جمعته بـ«إمام»، وعلق عليها قائلًا:

«أخويا العزيز حازم، كل سنة وأنت طيب.. سنة جديدة تبتدي في حياتك يا رب أحلى من كل اللي فاتوا.. سنة كلها خير وسعادة ورضا من رب العالمين عليك وعلى أسرتك الجميلة.. وأتمنى أشوفك قريبًا رئيس نادي الزمالك، وتعوض حلم كابتن حمادة».

مسيرة إمبراطور الكرة المصرية

لقب حازم إمام بإمبراطور الكرة المصرية بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والإحصائيات، سواء مع الفارس الأبيض أو مع منتخب مصر، وسجل 50 هدفا مع الزمالك في 203 مباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وتوج الثعلب الصغير بـ 12 بطولة مختلفة مع نادي الزمالك شملت الدوري العام ثلاث مرات، وكأس مصر مرتين، بجانب بطولتين دوري أبطال إفريقيا، ولقب وحيد في بطولات كأس السوبر الأفريقي، والأندية العربية الموحدة، وكأس السوبر المصري السعودي.

وسجل حازم إمام 16 هدفًا في 87 مباراة دولية، لعبها مع منتخب مصر الأول، وشارك في العديد من البطولات الكبرى مثل أمم إفريقيا وكأس القارات، وتوج حازم إمام مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية عام 1998.

الاحتراف الخارجي في مسيرة حازم إمام

خاض الثعلب الصغير عدة تجارب احترافية في القارة الأوروبية كان أبرزها في نادي أودينيزي الإيطالي عام 1996، وتمت إعارته لفريق دي جرافتشاب الهولندي عام 1998، قبل أن يعود لصفوف النادي الإيطالي بعد موسم ونصف.

عاد حازم إمام إلى نادي الزمالك مجددا في عام 2000 واستمر لمدة 8 أعوام مع القلعة البيضاء حتى اعتزاله عام 2008 عقب التتويج بكأس مصر.