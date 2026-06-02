يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد صرف الدعم النقدي المخصص للملايين من الأسر المستفيدة على مستوى الجمهورية.

ويعد البرنامج أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

ويواصل برنامج تكافل وكرامة دوره في توفير الدعم النقدي للأسر المستحقة، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للمستفيدين.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 اعتبارا من يوم 15 يونيو، من خلال المنافذ المعتمدة المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية وتقليل الزحام أثناء عمليات الصرف.

ويترقب المستفيدون موعد إيداع المستحقات الشهرية للاستفادة من الدعم المقدم، الذي يمثل مصدرا أساسيا لمساندة العديد من الأسر في تلبية احتياجاتها المعيشية اليومية.

الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج مجموعة من الفئات الأكثر احتياجا للدعم الاجتماعي، وتشمل:

الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للتقارير الطبية المعتمدة.

الأطفال الأيتام وأبناء الأسر غير المستقرة اجتماعيا.

المرأة المعيلة، بما في ذلك الأرملة والمطلقة والمهجورة وزوجة النزيل.

كبار السن ممن تجاوزوا 65 عاما.

الأسر الأولى بالرعاية والأسر محدودة الدخل.

ويهدف البرنامج إلى توفير مظلة حماية اجتماعية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه المساعدات النقدية للفئات الأكثر احتياجا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة المعاش، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم الرباعي للمستفيد.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

تسجيل رقم الهاتف المرتبط بالبيانات.

الضغط على زر الاستعلام.

الاطلاع على تفاصيل حالة المعاش وبيانات الاستحقاق.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة سهلة وسريعة لمتابعة موقف المعاش دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات المختصة.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من البرنامج، من أبرزها:

أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة وفق الضوابط المعتمدة.

انتظام الأطفال المقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

عدم عمل رب الأسرة أو الزوجة في وظيفة حكومية.

ألا يقل عمر المتقدم في بعض الفئات المستحقة عن 65 عاما.

عدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة مرتفعة، مثل الأراضي الزراعية أو العقارات أو السيارات.

وتسهم هذه الضوابط في ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفقا للمعايير التي حددتها الوزارة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

دور برنامج تكافل وكرامة في تعزيز الحماية الاجتماعية

يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يوفر مساعدات مالية منتظمة للمستفيدين بما يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.

كما يمثل البرنامج ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المحافظات.