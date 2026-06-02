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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو هتقدم علي وظيفة.. كيفيه استخراج فيش جنائي 2026

استخراج الفيش الجنائي 2026
استخراج الفيش الجنائي 2026
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفيه استخراج الفيش الجنائي أو صحيفة الحالة الجنائية ، نظرا لأهميته في العديد من الإجراءات الرسمية، سواء المتعلقة بالتعيين في الوظائف الحكومية والخاصة، أو استخراج مستندات السفر، أو التقديم للجامعات والمؤسسات التعليمية والجهات الإدارية المختلفة.

استخراج الفيش الجنائي

استخراج الفيش الجنائي 2026

وفي إطار جهود الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، عملت وزارة الداخلية على تحديث منظومة إصدار صحيفة الحالة الجنائية، بما يتيح للمواطنين الحصول عليها بسهولة وسرعة من خلال وسائل متعددة، تشمل الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية والمراكز المميكنة ووحدات الإصدار الفوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

طرق استخراج الفيش الجنائي

وفرت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويختصر الوقت والجهد، وتشمل:

المراكز المميكنة التابعة لقطاع الأحوال المدنية.
وحدات الفيش الجنائي الفوري.
ماكينات إصدار الفيش الإلكتروني داخل بعض المراكز التجارية والمولات.
الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.
التطبيق الذكي المخصص للخدمات الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

كما تتيح الوزارة خدمة الفيش الجنائي المستعجل، التي تمكن المواطنين من الحصول على المستند خلال فترة زمنية قصيرة مقابل رسوم إضافية.

خطوات استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا

يمكن الحصول على صحيفة الحالة الجنائية عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
إنشاء حساب شخصي أو تسجيل الدخول.
اختيار خدمات الأدلة الجنائية.
تحديد خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.
إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
رفع صورة شخصية حديثة.
سداد الرسوم إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المتاحة.
اختيار طريقة استلام المستند سواء عبر البريد أو من أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

استخراج الفيش الجنائي

المستندات المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي

يتطلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية تقديم عدد من المستندات الأساسية، وهي:

بطاقة الرقم القومي السارية للمصريين.
جواز سفر ساري في بعض الحالات.
صورة شخصية حديثة.
شهادة ميلاد للقصر.
بطاقة إقامة سارية للأجانب المقيمين داخل مصر.

كما يمكن للمصريين المقيمين بالخارج استخراج الفيش الجنائي من خلال السفارات والقنصليات المصرية وفقا للإجراءات المقررة.

رسوم استخراج الفيش الجنائي

تبدأ رسوم استخراج صحيفة الحالة الجنائية العادية من نحو 70 جنيها، مع إمكانية الاستفادة من خدمات الإصدار العاجل أو الفوري مقابل رسوم إضافية تختلف وفقا لنوع الخدمة المطلوبة.

مدة صلاحية صحيفة الحالة الجنائية

تبلغ مدة صلاحية الفيش الجنائي 3 أشهر من تاريخ إصداره، ويشترط أن يكون موجها إلى جهة محددة، لذلك ينصح باستخراجه قبل موعد تقديمه بمدة مناسبة لضمان سريان صلاحيته.

استخراج الفيش الجنائي

أماكن استخراج الفيش الجنائي الفوري

تتوافر خدمة استخراج الفيش الجنائي الفوري في عدد من المواقع والمراكز المجهزة، من بينها سيتي ستارز بمدينة نصر، وداندي مول بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للأدلة الجنائية بالعباسية، حيث تقدم هذه المراكز خدمات الإصدار العادي والمستعجل والفوري للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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