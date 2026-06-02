فضيحة فساد ورشوة.. شرطة الاحتلال تقبض على 14 شخصًا

قبضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على 14 مشتبهًا بهم، ، للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد ورشوة والتلاعب بالمناقصات كجزء من فضيحة فساد .

بين المتهمين المقبوض عليهم نائب رئيس بلدية في شمال الأراضي المحتلة.

يأتي ذلك، في إطار تحقيق تقوده وحدة التحقيقات الجنائية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب.



قالت الشرطة الإسرائيلية، إن العملية نُفذت صباح الثلاثاء، حيث داهم أفراد الأمن، بالتعاون مع سلطة الضرائب، نحو 20 موقعًا في شمال الأراضي المحتلة، وألقوا القبض على 14 مشتبهًا بهم وصادروا سيارات فاخرة ويختًا وأصولًا عقارية تُقدّر قيمتها بملايين الشواكل.



وكشفت الصحافة العبرية، أنه تم احتجاز أربعة مشتبه بهم آخرين لاستجوابهم، في إطار تحقيق سري استمر أكثر من عام بشأن شبهات بارتكاب جرائم فساد خطيرة في القطاع العام، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال والتهرب الضريبي.



