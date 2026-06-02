في ظاهرة نادرة الحدوث.. أمطار ببراني والسلوم ورعد وبرق بواحة سيوة

تشهد مدينتا السلوم وسيدي براني بمحافظة مطروح اليوم الثلاثاء سقوط امطار متوسطة مع تكاثرا للسحب الركامية الرعدية وتوقعات وجود برق ورعد بصورة متكررة.

برقد ورعد بسيوة

كما شهدت واحة سيوة نشاط للبرق والرعد فى ظاهرة نادرة الحدوث فى مثل هذا التوقيت من العام .

الارصاد والطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ وغير متوقع في الأحوال الجوية بغرب مصر، حيث تشهد مناطق السلوم وسيدي براني تكاثرا سريعا للسحب الركامية الرعدية الممطرة، مشيرة إلى أن هذه العواصف قد تتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين الخفيفة إلى الغزيرة أحيانا، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للأتربة والأتربة المتطايرة، ما قد يعيق الرؤية على الطرق ويشكل مخاطر على حركة المواطنين.

وأضافت «الأرصاد» أن البرق والرعد سيكونان متكررين، ما يزيد من احتمالية الصواعق، ويستدعي أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصًا للمواطنين الذين يتواجدون في المناطق المكشوفة أو بالقرب من المنشآت المعدنية والأعمدة الكهربائية، وأوضحت الهيئة أن هذه التغيرات المفاجئة تأتي ضمن تقلبات جوية حادة، ناتجة عن امتداد كتلة هوائية رطبة.