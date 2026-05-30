مصرع شخص وإصابة آخر في واقعة غرق بأحد شواطئ مرسى مطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر تعرضهما للغرق أثناء السباحة بأحد شواطئ مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهما إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

فور ورود البلاغ، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصاب والجثمان إلى مستشفى مطروح العام.

واستقبل مستشفى مطروح العام المصاب مصطفى صابر حسنين، والذي يعاني من صعوبة في التنفس نتيجة تعرضه للغرق، فيما وصل محمد كريم رمضان جثة هامدة، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.