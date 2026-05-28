متابعة ميدانية للخدمات الصحية والشاطئية خلال عيد الأضحى بمطروح

تابع اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام لمحافظة مطروح، يرافقه اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، خلال جولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح مستوى الخدمات والانضباط بالشوارع والميادين والمنشآت الحيوية.

متابعة النظافة

وشملت الجولة متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، والتأكد من انتظام الحركة المرورية وتحقيق السيولة بالشوارع، مع تهنئة عمال النظافة بعيد الأضحى وتحفيزهم على مواصلة الجهود.

الخدمات الشاطئية

كما تفقد السكرتير العام كورنيش المدينة والشواطئ للاطمئنان على استقرار الحالة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمصطافين، مع التأكيد على التزام العاملين بالتعليمات المنظمة للعمل.

مستشفى الاطفال

وتضمنت الجولة المرور على مستشفى الأطفال بمدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من جاهزية الأجهزة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.مع التشديد على الجاهزية المستمرة ورفع درجة الاستعدادات بجميع مستشفيات المحافظة.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والاطمئنان على توفير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين خلال عيد الأضحى المبارك.