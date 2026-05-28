العيد عندنا يعني أفلام الزعيم.. صفاء جلال تكشف ذكريات العيد مع عادل إمام

كشفت الفنانة صفاء جلال عن أبرز طقوسها وذكرياتها المرتبطة بعيد الأضحى، مؤكدة أن مشاهدة أفلام الزعيم عادل إمام كانت عادة أساسية داخل أسرتها خلال الأعياد.

وقالت صفاء جلال خلال لقائها في برنامج «مختلفة» مع الإعلامية نجلاء الراوي عبر قناة الشمس: «ماما كانت بتودينا السينما في العيد، ودائمًا لازم يكون في فيلم للزعيم، العيد عندنا يعني أفلام عادل إمام في السينما».

وأضافت أن أجواء العيد بالنسبة لها كانت ترتبط دائمًا بالخروج مع الأسرة والتنزه ومشاهدة الأفلام الجديدة، خاصة الأعمال الكوميدية التي كانت تجمع العائلة داخل دور العرض وتمنح الجميع حالة من البهجة والسعادة.

وأكدت الفنانة أن ذكريات الأعياد القديمة تظل مختلفة ومميزة بسبب بساطة الأجواء وحرص العائلات على التجمع، مشيرة إلى أن السينما كانت تمثل جزءًا مهمًا من طقوس الاحتفال بالعيد لدى الكثير من الأسر المصرية.