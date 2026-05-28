صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الصحى يأتي على قائمة أولويات العمل التنفيذي انطلاقا من الإيمان بأن صحة المواطن يمثل جوهر العمل الحكومي الحقيقي، وأن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ،مشيرا الى استمرار دعم هذه المنشآت الصحية بالمحافظة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يساهم في سرعة التشخيص ودقة العلاج، وتقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، نجحت في إجراء( ٥٦) حالة منظار جهاز هضمي (معدة وقولون) خلال يوم واحد، محققة بذلك أعلى عدد حالات يتم إجراؤها في يوم واحد في تاريخ وحدات المناظير بصحة الشرقية ،لافتا أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية تضم حالياً ١٠ وحدات لمناظير الجهاز الهضمي، وذلك بمستشفيات "الزقازيق العام، وحميات الزقازيق، وأبوكبير المركزي، وفاقوس المركزي، والحسينية المركزي، ومنيا القمح المركزي، وبلبيس المركزي، وأبوحماد المركزي، والسعديين المركزي، وديرب نجم المركزي"، تعمل بانتظام وتنسيق متميز بما يساهم في تحقيق هذة الأرقام القياسية وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والتوسع في تقديم خدمات المناظير التشخيصية والعلاجية بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير ، لمديري المستشفيات، ورؤساء وحدات المناظير، والسادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، والمشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية،وذلك تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية.