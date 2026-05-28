الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز عمل العمرة بعد طواف الوداع؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم أداء العمرة بعد طواف الوداع
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، جواز أداء مناسك العمرة عقب الانتهاء الكامل من مناسك الحج، وذلك رداً على سؤال استقبلته من أحد المتابعين عبر بوابتها الرقمية، استفسر فيه عن الحكم الشرعي لقيامه بالإحرام للعمرة من مسجد التنعيم مباشرة بعد انتهائه من أعمال الحج والنزول من مشعر منى دون أن يكون على دراية كاملة بأنواع النسك عند بداية رحلته.

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها الرسمية التي حملت رقم 8366، أن الإحرام بالعمرة بعد التحللين والنفور من منى أمر جائز شرعاً وينعقد به الإحرام صحيحاً، نظراً لأن الحاج بمجرد النفر يكون قد خرج رسمياً من الحج، وصار في حلّ يتيح له البدء في نسك جديد، واستشهدت الفتوى بنصوص الفقهاء ومنها ما نقله القاضي أبو الطيب عن نص كتاب الأم للإمام الشافعي، وأكده الإمام النووي في المجموع بأنه لا خلاف في صحة هذا الإحرام بعد النفر.


وأشارت الدار إلى أن الإحرام في هذه الحالة يستوجب من الحاج الخروج من داخل الحرم إلى أدنى الحل، مثل منطقة التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها ليحرم من هناك، بناءً على إجماع العلماء الذي ينص على أن من كان داخل مكة المكرمة لا يهل بعمرة حتى يخرج إلى الحل أولاً.

أنواع النسك 
وفي سياق متصل، فصلت الفتوى أنواع النسك الـ 3 المعتمدة وهي: الإفراد، والتمتع، والقران، موضحة أن المحرم بالحج لا ينبغي له شرعاً أن يضيف إليها عمرة أو يحرم بها قبل الفراغ التام من أعمال حجته لانشغاله بالمناسك من رمي ومبيت وطواف، بينما تذوب كافة هذه الموانع بمجرد التحلل والنفور، مما يجعل التوجه إلى التنعيم لأداء العمرة بعد ذلك عملاً مشروعاً ولا حرج فيه على الحاج.

 

