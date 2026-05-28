الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
تحقيقات وملفات

فسحتك في العيد.. أبرز المواقع السياحية المجانية بالوادى الجديد لقضاء إجازة عيد الأضحى

منصور ابوالعلمين

يحتفل أهالي محافظة الوادي الجديد بعيد الأضحى المبارك في عدد من المناطق الأثرية والسياحية والحدائق والمزارات المهمة، التي يتم فتح أغلبها مجانًا خلال أيام العيد،
معبد هيبس

أحد أهم المعابد المصرية والمزارات السياحية في مصر، ويقع على بعد نحو كيلومتر واحد شمال مدينة الخارجة. وتعود أهمية المعبد إلى أنه يمثل عصورًا تاريخية متعددة، تشمل الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية، كما يعد المعبد المصري الوحيد المتبقي من العصر الصاوي الفارسي، وقد شُيّد لعبادة الثالوث المقدس «آمون - موت - خونسو».

مقابر البجوات

كما تُعد مقابر البجوات من أبرز المزارات التاريخية، ويرجع تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي، وامتد استخدامها حتى القرن السادس الميلادي، وكانت تُستخدم كمقابر ومساكن للأقباط الفارين من الاضطهاد الروماني، إضافة إلى ممارسة الشعائر الدينية بداخلها. وتضم المقابر كنيستي السلام والخروج، وهما من أقدم الكنائس في مصر.

قرية القصر الإسلامية

وتبرز أيضًا قرية القصر الإسلامية باعتبارها النموذج الوحيد المتبقي للمدن الإسلامية والعمارة المدنية في العصر العثماني، وتقع على بعد 30 كيلومترًا من مدينة موط، وتضم عددًا من المساجد والمنشآت الإسلامية والأثرية المهمة.

مدينة بلاط الإسلامية

أما مدينة بلاط الإسلامية فتُعد من أقدم المدن ذات الطابع الإسلامي النادر، وترجع إلى العصر العثماني، وتقع على بعد 35 كيلومترًا من مدينة موط بمركز الداخلة، وتتميز بطرازها المعماري الفريد.

حدائق الحيوان الصغيرة

ومن المناطق الترفيهية التي يقبل عليها الأهالي خلال العيد، حدائق الحيوان الصغيرة التي أُنشئت في الداخلة والخارجة، وتضم مساحات خضراء وعددًا من الحيوانات والطيور، ما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال والأسر.

بئر ناصر السياحي

كما يُعد بئر ناصر السياحي من أبرز المزارات البيئية بمدينة الخارجة، وهو أحد الآبار الساخنة التي يقصدها الأهالي لقضاء الإجازات والأعياد، بعد تطويره مؤخرًا.

الجبل العلاجي

ويأتي بئر الجبل العلاجي ضمن أشهر العيون الكبريتية والمعدنية المستخدمة في الاستشفاء من الأمراض الجلدية والروماتيزمية، ويُعد من أبرز المزارات العلاجية بالواحات.

حدائق الساحات الشعبية

وتشهد حدائق الساحات الشعبية التابعة لمراكز الشباب إقبالًا كبيرًا، لما تضمه من مسطحات خضراء وملاعب وبرامج ترفيهية مجانية خلال أيام العيد.

الصحراء البيضاء بالفرافرة

كما تجذب الصحراء البيضاء بالفرافرة عشاق السفاري والسياحة البيئية، حيث تقع على بعد 45 كيلومترًا شمال واحة الفرافرة، وتم إعلانها محمية طبيعية عام 2002، وتشتهر بتكويناتها الصخرية البيضاء الفريدة.

قرية حسن فتحي بمركز باريس

ومن أبرز المعالم المعمارية أيضًا قرية حسن فتحي بمركز باريس، التي صممها المعماري الراحل حسن فتحي عام 1967 لتكون قرية نموذجية، واعتمدتها وزارة الثقافة مؤخرًا كمتحف ومرسم بيئي مفتوح.

