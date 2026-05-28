6 تعليمات.. إرشادات تذكرتي لـ ودية مصر وروسيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مساء اليوم الخميس، أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر التحضيري الأخير استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عندما يلتقي نظيره الروسي على ستاد القاهرة الدولي.

موعد اللقاء

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وروسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملعب المباراة

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتتخب روسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

إرشادات تذكرتي لـ ودية مصر وروسيا

فتح بوابات استاد القاهرة الساعة 4 عصرا

نحث الجماهير على الحضور مبكرا للمباراة

يرجى إظهار رسالة الحجز وتذكرتي FAN ID أثناء الدخول من بوابات الاستاد

لن يسمح بالدخول بدون مطابقة الرسالة وتذكرتي FAN ID الخاص بك.

إرتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الاستاد

إلتزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له على أن يكون الدخول للدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان بينما الدرجة الثانية والثالثة يمين من بوابة طريق النصر والدرجة الثانية والثالثة يسار من بوابة صلاح سالم.