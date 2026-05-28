قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان
هل يجوز صيام يوم القر؟ تعرف على فضله ومعناه
قبل إنطلاقها 6 يونيو .. قرارات نهائية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026
مسؤول إيراني: احتياطي النقد الأجنبي لا يكفي لأكثر من 3 أشهر
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد “أكثر حسماً” على أي هجمات أمريكية جديدة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية
مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنديين خلال عملية عسكرية على الحدود مع لبنان
ماذا يفعل من لم ينحر الأضحية حتى انتهاء الوقت؟.. دار الإفتاء تجيب
الجيش السوداني يحرز تقدمًا ويسيطر على عدة مناطق في إقليم النيل الأزرق
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات معادية
مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-5-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يواجه روسيا وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي مساء اليوم الخميس مع منتخب روسيا في مباراة ودية قوية تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج الإعداد الأخير قبل انطلاق المونديال.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تأتي في توقيت مهم للغاية بالنسبة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يسعى للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين قبل خوض التحدي العالمي المرتقب.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة تحمل الكثير من التحديات والطموحات، في ظل رغبة الفراعنة في تقديم مستوى قوي وتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.

وتشهد نسخة كأس العالم 2026 حدثًا تاريخيًا بإقامة البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، حيث تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط توقعات بأن تكون النسخة الأكبر والأكثر تنافسية في تاريخ البطولة.

وتمثل مواجهة روسيا فرصة مهمة للجهاز الفني لاختبار عدد من العناصر الأساسية والبديلة، إلى جانب الوقوف على الحالة الفنية للاعبين قبل المباريات الرسمية، خاصة أن المنتخب سيخوض مواجهة ودية أخرى قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، في آخر بروفة قبل ضربة البداية بالمونديال.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وروسيا اليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط حضور جماهيري منتظر لدعم المنتخب الوطني.

وتُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، التي تواصل تقديم تغطية خاصة لتحضيرات منتخب مصر قبل المشاركة المرتقبة في كأس العالم، والتي يأمل خلالها الجمهور المصري في رؤية منتخب قادر على المنافسة وترك بصمة قوية في البطولة العالمية.

منتخب مصر كأس العالم منتخب روسيا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات

عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

بشاير آل قبوص

وفاة الإعلامية السعودية بشاير آل قبوص

محمد صلاح

الفرعون المصري على أعتاب مغامرة جديدة .. هل يعود صلاح إلى إيطاليا؟

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

البرازيلي تشاموسكا

حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يستقبل قيادات المديريات ورؤساء المراكز والمدن لتهنئته بعيد الأضحى

طقوس أسوانية

طقوس أسوانية.. حكاية «الشعرية باللبن» وجبة الإفطار المتوارثة فى عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى فى أسوان

عادات يتوارثها الأجيال.. أشهر أكلات ومشروبات أهالى أسوان والنوبة فى عيد الأضحى

بالصور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد