منتخب مصر يواجه روسيا وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي مساء اليوم الخميس مع منتخب روسيا في مباراة ودية قوية تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج الإعداد الأخير قبل انطلاق المونديال.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تأتي في توقيت مهم للغاية بالنسبة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يسعى للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين قبل خوض التحدي العالمي المرتقب.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة تحمل الكثير من التحديات والطموحات، في ظل رغبة الفراعنة في تقديم مستوى قوي وتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.

وتشهد نسخة كأس العالم 2026 حدثًا تاريخيًا بإقامة البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، حيث تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط توقعات بأن تكون النسخة الأكبر والأكثر تنافسية في تاريخ البطولة.

وتمثل مواجهة روسيا فرصة مهمة للجهاز الفني لاختبار عدد من العناصر الأساسية والبديلة، إلى جانب الوقوف على الحالة الفنية للاعبين قبل المباريات الرسمية، خاصة أن المنتخب سيخوض مواجهة ودية أخرى قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، في آخر بروفة قبل ضربة البداية بالمونديال.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وروسيا اليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط حضور جماهيري منتظر لدعم المنتخب الوطني.

وتُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، التي تواصل تقديم تغطية خاصة لتحضيرات منتخب مصر قبل المشاركة المرتقبة في كأس العالم، والتي يأمل خلالها الجمهور المصري في رؤية منتخب قادر على المنافسة وترك بصمة قوية في البطولة العالمية.