تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

نجا جاموس أمهق نادر في بنجلاديش من الذ بح خلال عيد الأضحى، بعد تدخل حكومي في اللحظات الأخيرة، إثر موجة واسعة من الاهتمام الشعبي والإعلامي بالقصة التي أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية البنجلاديشية، الأربعاء، إن السلطات قررت منع ذ بح الجاموس الذي أطلق عليه السكان اسم “دونالد ترامب”، في إشارة ساخرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب خصلة شعره الأشقر المنسدلة التي تشبه إلى حد كبير تسريحة شعر ترامب المعروفة.

ويتميز الجاموس بلونه الأبيض النادر الناتج عن حالة جينية تعرف بالمهق، إضافة إلى شعر أشقر طويل يغطي جزءاً من رأسه، ما جعله محط اهتمام واسع في المنطقة التي يعيش فيها. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد توافد مئات الأشخاص لرؤيته والتقاط الصور معه قبل عيد الأضحى، فيما تحولت قصته إلى مادة متداولة على نطاق واسع عبر الإنترنت.

وأوضح المسؤول الحكومي أن قرار منع ذبح الحيوان جاء بعد مخاوف أمنية مرتبطة بالتجمعات الكبيرة التي بدأت تتشكل حوله، إلى جانب القلق من حدوث اضطرابات أو احتجاجات شعبية في حال تم ذبحه خلال مراسم الأضاحي. وأضاف أن السلطات المحلية تدخلت بالتنسيق مع مالك الجاموس لضمان نقله إلى مكان آمن بعيداً عن التجمعات.

ويزن الجاموس النادر نحو 700 كيلوغرام، وكان قد عُرض للبيع ضمن سوق الأضاحي السنوي، إلا أن شهرته الواسعة دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ عليه.

وأشار سكان محليون إلى أن الحيوان أصبح رمزاً شعبياً غير متوقع خلال موسم العيد، خاصة بعد تداول صوره بشكل واسع في وسائل الإعلام المحلية والدولية.