الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد.. أجواء حارة نهارًا واضطراب بالملاحة البحرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق 28 مايو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الربيعية المائلة للحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية ببعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 25 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 37 – الصغرى 23

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يصبح معتدلًا إلى مائل للبرودة ليلًا.

الشبورة المائية:

وأشارت إلى وجود شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

فرص ضعيفة لأمطار

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

نشاط الرياح:

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بسرعة تتراوح من 30 إلى 40 كم/س، مع اضطراب في الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

حالة البحر

كما أوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين متر و1.75 متر، بينما يكون البحر الأحمر وخليج السويس معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع للأمواج يصل إلى 3 أمتار.