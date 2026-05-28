كيف يمكن الوقاية من التهاب العين الوردية؟

يُعرف التهاب العين الوردي أو التهاب الملتحمة بأنه التهاب يصيب الملتحمة، وهي الغشاء الرقيق الشفاف الذي يغطي الجزء الأبيض من العين ويبطن الجفن من الداخل.

وللوقاية من هذه الحالة، يمكن اتباع النصائح التالية:

-احرص على نظافة اليدين جيدًا، واغسلهما باستمرار خاصةً بعد لمس العين أو المنطقة المحيطة بها.

-تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، لأن العدوى قد تنتقل أيضًا عبر الأنف أو الفم. لذلك لا تشارك المناشف، أو أغطية الوسائد، أو المناديل القماشية، أو مستحضرات العيون مثل محدد العيون والماسكارا.

-ابتعد عن مسببات الحساسية إذا كانت الحساسية هي السبب وراء التهاب العين. كما يُنصح بعدم فرك العينين حتى لا تزداد الأعراض سوءًا.

-يمكن تهدئة العينين بغسل الوجه والعينين بالماء البارد أو استخدام كمادات باردة، بالإضافة إلى استعمال الدموع الصناعية المائية مع الالتزام بعلاج الحساسية الموصوف.

-نظّف العدسات اللاصقة بعناية، فبعض المواد المستخدمة في تنظيفها قد تسبب تهيج العين. وقد يساعد تغيير طريقة التنظيف، مع ضرورة تعقيم العدسات جيدًا قبل إعادة استخدامها.

-تخلّص من الأدوات الملوثة بعد الإصابة، مثل مستحضرات التجميل الخاصة بالعين، والعدسات اللاصقة، وعلب ومحاليل العدسات المستخدمة أثناء فترة العدوى، لتجنب تكرار الإصابة مرة أخرى.

