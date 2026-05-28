رسالة إلى ترامب.. زيلينسكي يطلب أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ الباليستية

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خطابًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض والكونجرس، أكد فيه الحاجة الملحة للحصول على صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية.

وأشار زيلينسكي في خطابه إلى أن الهجوم الذي استهدف البنية التحتية في كييف يوم 24 مايو كان من أصعب الهجمات التي تعرضت لها البلاد، مع استمرار الضغوط على الدفاعات الجوية الأوكرانية.

كما حذر الرئيس الأوكراني من أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مزيدًا من التصعيد والاضطراب نتيجة الهجمات المتكررة، خاصة عبر المسيرات والصواريخ، التي تستهدف مواقع حيوية داخل أوكرانيا.

ووفي سياق متصل، تواصل القوات الروسية استهداف خطوط الإمداد والممرات اللوجستية، في إطار تصعيد العمليات العسكرية.