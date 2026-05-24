أوكرانيا تدعو لانعقاد مجلس الأمن الدولي عقب الهجوم الروسي على كييف

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، أنه أصدر توجيهات عاجلة للدبلوماسيين الأوكرانيين؛ لضمان عقد اجتماعات طارئة لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي المكثف والأخير الذي شنته روسيا.

وكتب سيبيها- عبر حسابه على منصة “إكس”: "لقد وجهت جميع بعثاتنا الدبلوماسية لدى المنظمات الدولية بالاستفادة الكاملة من الأدوات متعددة الأطراف، ردا على الهجوم الصاروخي الروسي، الذي استهدف كييف الليلة الماضية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "أنه يتعين على الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا واليونسكو تقديم رد قوي ومناسب"، مؤكدا أن بلاده تدعو بشكل فوري إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى جلسة مشتركة لمنتدى التعاون الأمني والمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.