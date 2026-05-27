بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

شاركت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول باللغة العربية على منصة فيسبوك منشوراً مؤثراً لتوديع نجمها المصري محمد صلاح، مستعينةً بكلمات الأغنية الشهيرة للفنان عبد الحليم حافظ "حاول تفتكرني".

جاء هذا المنشور تزامناً مع إعلان رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بنهاية موسم 2025-2026، ليسدل الستار على رحلة تاريخية دامت 9 سنوات داخل جدران ملعب "أنفيلد".



ونشرت الصفحة فيديو مجمع للنجم المصري محمد صلاح الذي استعرض لقطات وأهداف لا تُنسى لـ "الملك المصري" خلال مسيرته ، وأرفقت جملة: "دي ليالي عشناها أبدًا مش هنساها".



ولاقي المنشور تقاعلاً واسعاً من عشاق الريدز والمشجعين العرب، الذين عبروا عن حزنهم لانتهاء هذه الحقبة الذهبية وأثنوا على لفتة النادي باستخدام التراث الغنائي المصري لتكريم أسطورتهم.