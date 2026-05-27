هكذا هنأ محمد صلاح جماهيره بعيد الأضحى

وجه الملك المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر لكرة القدم، رسالة تهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وكتب صلاح عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عيد أضحى سعيد وكل سنة وأنتم طيبين"، معربًا عن خالص أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



وودع محمد صلاح جماهير ليفربول في أجواء مؤثرة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء طابعًا خاصًا باعتباره الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول، إلى جانب زميله أندي روبرتسون، حيث شارك الثنائي في التشكيل الأساسي وسط وداع جماهيري كبير في مدرجات “أنفيلد”.

وشهدت المدرجات لحظة مؤثرة عندما رفعت جماهير ليفربول “تيفو” خاص حمل عبارة “MO 11”، تكريمًا للنجم المصري الذي قدم سنوات استثنائية مع “الريدز” امتدت على مدار 9 أعوام.