استولى على مبلغ مالي من حساب زوجته.. ضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة موظف خدمة العملاء بأحد البنوك والإستيلاء على مبلغ مالى من حساب زوجته البنكى عقب حصوله على بيانات حساباتها البنكية بعد إيهامها بأنه سيقوم بتحديث بياناتها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – 2 شريحة خطوط هواتف محمولة).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين إرتكابه عدة وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.