7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

في التجمعات العائلية، سواء في الأعياد أو المناسبات أو الزيارات الأسبوعية، قد تظهر بعض السلوكيات التي تكشف وجود شخصية نرجسية داخل الأسرة، وهي سلوكيات تبدو في ظاهرها عادية لكنها تحمل في داخلها رغبة في السيطرة وجذب الانتباه وتقليل الآخرين.

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات

ويؤكد الدكتور محمد هاني، أخصائي الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن النرجسية داخل العائلة لا تظهر دائمًا بشكل مباشر، بل تتخفى خلف المزاح أو النصيحة أو حتى الاهتمام الزائد، مما يجعل اكتشافها صعبًا في البداية.

1- تحويل الحديث دائمًا إلى نفسه

من أبرز علامات النرجسية في التجمعات أن الشخص يحول أي موضوع إلى الحديث عن نفسه، حتى لو كان النقاش عن شخص آخر أو حدث مختلف.

فهو دائمًا:

يقطع الحديث

يعيد توجيه الموضوع له

يبالغ في قصصه الشخصية

2- التقليل من إنجازات الآخرين

الشخص النرجسي لا يتقبل نجاح الآخرين بسهولة، وقد يقوم بـ:

التقليل من أي إنجاز

المقارنة المستمرة

استخدام السخرية

حتى لا يشعر أحد بأنه أفضل منه داخل التجمع.

3- لعب دور الضحية

في أي نقاش عائلي، يظهر وكأنه الطرف المتضرر دائمًا، ويستخدم عبارات مثل:

أنا محدش مقدرني

أنا اللي شايل كل حاجة

مفيش حد بيحس بيا

وذلك لكسب التعاطف والسيطرة العاطفية.

4- التدخل في حياة الآخرين

من التصرفات الشائعة:

إبداء رأي غير مطلوب

التدخل في قرارات الزواج أو العمل

فرض وجهة النظر

مع شعور دائم بأنه “الأعرف والأصح”.

5- حساسية مفرطة تجاه النقد

أي ملاحظة بسيطة قد تُقابل بـ:

غضب شديد

هجوم لفظي

قلب الموقف ضد الآخرين

لأنه لا يتقبل فكرة الخطأ أو النقد.

6- إثارة الخلافات داخل التجمع

في بعض الحالات، يسعى الشخص النرجسي لإثارة التوتر داخل الجلسة عبر:

نقل الكلام بين الأشخاص

تضخيم المواقف

إشعال خلافات بسيطة

لإعادة تركيز الانتباه عليه.

7- الحاجة الدائمة للمدح والانتباه

حتى في التجمعات العائلية، يبحث دائمًا عن:

الإشادة به

لفت الأنظار

إثبات أهميته

وإذا لم يحصل على ذلك، قد يظهر عليه الغضب أو الانسحاب أو إثارة المشكلات.

كيف نتعامل مع هذه السلوكيات؟

ينصح خبراء النفس بعدة طرق للتعامل مع النرجسية داخل العائلة، منها:

عدم الدخول في صراعات مباشرة

وضع حدود واضحة في الحوار

تقليل الردود الانفعالية

التركيز على الهدوء

عدم الانجرار لمحاولات الاستفزاز

هل النرجسية تعني مرضًا دائمًا؟

ليس بالضرورة، فبعض هذه السلوكيات قد تكون مرتبطة بـ:

ضغوط نفسية

تجارب طفولة

نقص تقدير الذات

لكن استمرارها بشكل مؤذٍ يجعلها نمطًا يحتاج إلى وعي وتعامل صحيح.