قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
في معسكر المنتخب.. حسام حسن يستقبل محمد حمدي وإسلام عيسى| صور
ربيعي بأجواء احتفالية.. الأرصاد تعلن طقس إجازة عيد الأضحى 2026
حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي
بخلاف العطلات والأعياد.. الإجازات الرسمية 2026
تفاهم مرتقب بين طهران وواشنطن.. وثيقة إيرانية تكشف 14 بندا لإعادة ترتيب أمن الخليج
موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة جنوبي لبنان
قنبلة يدوية لتهويد الضفة .. الاحتلال يطلق نظاما إلكترونيا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية
ستيلانتيس تستعد لطرح 60 سيارة جديدة خلال سنوات قليلة
بسبب هجمات روسية .. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في 5 مقاطعات أوكرانية
قبل زفافه بأيام .. رحيل مأساوي لشاب يحول الفرح إلى جنازة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
أسماء عبد الحفيظ

في التجمعات العائلية، سواء في الأعياد أو المناسبات أو الزيارات الأسبوعية، قد تظهر بعض السلوكيات التي تكشف وجود شخصية نرجسية داخل الأسرة، وهي سلوكيات تبدو في ظاهرها عادية لكنها تحمل في داخلها رغبة في السيطرة وجذب الانتباه وتقليل الآخرين.

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات 

ويؤكد الدكتور محمد هاني، أخصائي الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن النرجسية داخل العائلة لا تظهر دائمًا بشكل مباشر، بل تتخفى خلف المزاح أو النصيحة أو حتى الاهتمام الزائد، مما يجعل اكتشافها صعبًا في البداية.

1- تحويل الحديث دائمًا إلى نفسه

من أبرز علامات النرجسية في التجمعات أن الشخص يحول أي موضوع إلى الحديث عن نفسه، حتى لو كان النقاش عن شخص آخر أو حدث مختلف.

فهو دائمًا:

يقطع الحديث

يعيد توجيه الموضوع له

يبالغ في قصصه الشخصية

2- التقليل من إنجازات الآخرين

الشخص النرجسي لا يتقبل نجاح الآخرين بسهولة، وقد يقوم بـ:

التقليل من أي إنجاز

المقارنة المستمرة

استخدام السخرية

حتى لا يشعر أحد بأنه أفضل منه داخل التجمع.

3- لعب دور الضحية

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

في أي نقاش عائلي، يظهر وكأنه الطرف المتضرر دائمًا، ويستخدم عبارات مثل:

أنا محدش مقدرني

أنا اللي شايل كل حاجة

مفيش حد بيحس بيا

وذلك لكسب التعاطف والسيطرة العاطفية.

4- التدخل في حياة الآخرين

من التصرفات الشائعة:

إبداء رأي غير مطلوب

التدخل في قرارات الزواج أو العمل

فرض وجهة النظر

مع شعور دائم بأنه “الأعرف والأصح”.

5- حساسية مفرطة تجاه النقد

أي ملاحظة بسيطة قد تُقابل بـ:

غضب شديد

هجوم لفظي

قلب الموقف ضد الآخرين

لأنه لا يتقبل فكرة الخطأ أو النقد.

6- إثارة الخلافات داخل التجمع

في بعض الحالات، يسعى الشخص النرجسي لإثارة التوتر داخل الجلسة عبر:

نقل الكلام بين الأشخاص

تضخيم المواقف

إشعال خلافات بسيطة

لإعادة تركيز الانتباه عليه.

7- الحاجة الدائمة للمدح والانتباه

حتى في التجمعات العائلية، يبحث دائمًا عن:

الإشادة به

لفت الأنظار

إثبات أهميته

وإذا لم يحصل على ذلك، قد يظهر عليه الغضب أو الانسحاب أو إثارة المشكلات.

كيف نتعامل مع هذه السلوكيات؟

ينصح خبراء النفس بعدة طرق للتعامل مع النرجسية داخل العائلة، منها:

عدم الدخول في صراعات مباشرة

وضع حدود واضحة في الحوار

تقليل الردود الانفعالية

التركيز على الهدوء

عدم الانجرار لمحاولات الاستفزاز

هل النرجسية تعني مرضًا دائمًا؟

ليس بالضرورة، فبعض هذه السلوكيات قد تكون مرتبطة بـ:

ضغوط نفسية

تجارب طفولة

نقص تقدير الذات

لكن استمرارها بشكل مؤذٍ يجعلها نمطًا يحتاج إلى وعي وتعامل صحيح.

النرجسية النرجسية العائلية 7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات علامات لا يجب تجاهلها السيطرة جذب الانتباه تقليل الآخرين الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

خالد الغندور

خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

الزوج وزوجته

سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

ترشيحاتنا

يوم النحر

فتاوى يوم النحر .. كيفية توزيع الأضحية بالطريقة الصحيحة .. حكم من فاتته صلاة العيد فعليه بهذا الفعل..هل زيارة النساء للقبور في أول أيام عيد الأضحى حرام؟ .. الكراهة لها سببان

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "واذكروا الله في أيامٍ معدودات"

خطبة عيد الاضحى من المسجد النبوي

إمام المسجد النبوي : تقوى الله وصية للأولين والآخرين وعنوان صلاح الأمة

بالصور

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

الضغط
الضغط
الضغط

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد
بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد
بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد