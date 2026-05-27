الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

في معسكر المنتخب.. حسام حسن يستقبل محمد حمدي وإسلام عيسى| صور

يسري غازي

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، على استقبال محمد حمدي لاعب بيراميدز وإسلام عيسى، لاعب سيراميكا كليوباترا، خلال زيارتهما معسكر المنتخب.

يأتي ذلك قبل سفر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض نهائيات كأس العالم 2026.

جاء ذلك، من أجل إطمئنان المدير الفني للمنتخب على إصابتي حمدي وعيسى وبرنامج العلاج الخاص بهما.

وأكد حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني على أنه كان يتمني تواجد الثنائي في قائمة الفراعنة بـ المونديال.

ويواصل منتخب مصر استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية بتحقيق ظهور قوي خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن ثلاث مواجهات قوية في دور المجموعات أمام منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة شرسة على بطاقات التأهل للدور التالي.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

يفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل، حيث تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية الموافق الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال باقي مباريات المجموعة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ويخوض الفراعنة ثاني مبارياتهم أمام منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو بمدينة فانكوفر الكندية حيث تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت كندا الموافق الرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة في حسابات التأهل خاصة مع تقارب مستوى المنافسة داخل المجموعة.

موعد مباراة مصر وإيران

ويختتم منتخب مصر مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية حيث تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الموافق السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

وقد تكون هذه المواجهة حاسمة في تحديد المتأهلين إلى الدور التالي من البطولة.

موعد سفر المنتخب إلى أمريكا

ومن المقرر أن تسافر بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المونديال.

كما سيخوض المنتخب مباراة ودية قوية أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية ضمن خطة الإعداد النهائية للفراعنة قبل بداية المشوار العالمي.
 

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

