الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أسماء عبد الحفيظ

مع أجواء عيد الأضحى وحرص كثير من الأسر على توزيع لحوم الأضاحي على الأقارب والمحتاجين، يقع البعض في أخطاء شائعة قد تؤدي إلى فساد اللحوم أو التسبب في مشكلات صحية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والزحام خلال أيام العيد.

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية

ويؤكد الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد،أن طريقة التعامل مع اللحوم بعد الذبح لا تقل أهمية عن الذبح نفسه، لأن التخزين أو التوزيع الخاطئ قد يزيد خطر التلوث أو التلف السريع للحوم.

توزيع اللحوم وهي ساخنة

من أكثر الأخطاء المنتشرة توزيع اللحوم مباشرة بعد الذبح وهي ما تزال ساخنة، حيث يؤدي ذلك إلى:

زيادة الرطوبة داخل الأكياس

سرعة نمو البكتيريا

ظهور روائح غير طبيعية

فساد اللحوم بسرعة

وينصح بترك اللحوم تهدأ قليلًا في مكان نظيف وجيد التهوية قبل التعبئة والتوزيع.

استخدام أكياس غير نظيفة أو غير مناسبة

بعض الأشخاص يستخدمون أكياسًا خفيفة أو غير مخصصة للطعام، وهو ما قد يؤدي إلى:

تلوث اللحوم

تسرب السوائل

انتقال الروائح والبكتيريا

لذلك يفضل استخدام أكياس نظيفة ومحكمة ومخصصة لحفظ الطعام.

ترك اللحوم لفترات طويلة في الحر

مع كثرة الزيارات والزحام قد تُترك اللحوم خارج الثلاجة لساعات طويلة أثناء التوزيع، خاصة داخل السيارات أو الشوارع، وهو ما يزيد خطر فسادها سريعًا في درجات الحرارة المرتفعة.

عدم تقسيم اللحوم بشكل مناسب

من الأخطاء الشائعة أيضًا وضع كميات كبيرة داخل كيس واحد، مما يصعب على الأسر تخزينها أو استخدامها بسهولة، وقد يؤدي إلى تلف جزء منها بسبب سوء التبريد.

ويفضل تقسيم اللحوم إلى حصص متوسطة تناسب احتياجات الأسرة.

إهمال النظافة أثناء التقطيع

عدم غسل اليدين أو تنظيف السكاكين وأسطح التقطيع قد ينقل البكتيريا للحوم بسهولة، خاصة مع التعامل مع الأحشاء الداخلية أو الدماء.

توزيع اللحوم دون تبريد مناسب

في بعض الحالات يتم نقل اللحوم لمسافات طويلة دون وسائل تبريد، ما قد يؤثر على جودتها وسلامتها الغذائية، خاصة في الصيف.

تصوير المحتاجين أثناء التوزيع

يحذر متخصصون اجتماعيون من تصوير المحتاجين أو نشر صور توزيع اللحوم بطريقة قد تجرح مشاعر البعض أو تقلل من كرامتهم، مؤكدين أن الهدف الأساسي من الأضحية هو التكافل والرحمة.

عدم الانتباه لسلامة اللحوم

ينبغي التأكد من أن اللحوم:

سليمة الرائحة

طبيعية اللون

محفوظة جيدًا

لأن توزيع لحوم غير صالحة قد يسبب أضرارًا صحية خطيرة.

ما الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضحية؟

ينصح المتخصصون بـ:

تهوية اللحوم بعد الذبح

تقسيمها سريعًا

حفظها في أكياس نظيفة

تقليل بقائها خارج التبريد

توصيلها للمستحقين في أسرع وقت

أعراض التسمم الغذائي بسبب اللحوم الفاسدة

تناول اللحوم المخزنة أو الموزعة بشكل خاطئ قد يؤدي إلى:

القيء

الإسهال

آلام المعدة

ارتفاع الحرارة

الجفاف

وقد تصبح الحالة خطيرة لدى الأطفال وكبار السن.

نصيحة مهمة في عيد الأضحى

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

توزيع لحوم الأضحية عبادة تحمل معاني الرحمة والتكافل، لذلك من المهم الاهتمام بالنظافة وسلامة التخزين والنقل حتى تصل اللحوم للمحتاجين بصورة صحية وآمنة، دون التسبب في أي أضرار أو مشكلات صحية خلال أيام العيد.

أغرب عادات عيد الأضحى حول العالم.. من «خطف الخروف» في الصين إلى «تكحيل الأضحية» في ليبيا

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟.. أسباب مفاجئة وراء الخمول بعد وجبات العيد

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

