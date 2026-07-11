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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-7-2026 في مصر

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 11-7-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية .

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب مقدار 40 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب 46.84 ألف جنيه .

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات بالتزامن مع اقتراب نهاية تعاملات اليوم .

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر الذهب في آخر تحديث له 5855 جنيهًا.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له5850 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6691 جنيها للشراء و 6634 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6133 جنيها للشراء و 6081 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5855 جنيها للشراء و 5805 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا  5018 جنيها للشراء و4975 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 46.84 ألف جنيه للشراء و 46.44 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4120 دولار للشراء و 4118 دولار للبيع.

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